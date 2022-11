Bruce Springsteen, ecco "Only The Strong Survive". E a Virgin Radio...

Bruce Springsteen, ecco Only The Strong Survive

Venerdì 11 novembre uscirà in tutto il mondo “Only The Strong Survive”, il nuovo album di Bruce Springsteen (Sony Music) che arriva a due anni di distanza da "Letter To You", primo singolo è "Do I love you (Indeed I do)", originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson. Al suo interno, al fianco del Boss ci saranno i contributi musicali di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton.

Bruce Springsteen, il Boss si racconta in esclusiva italiana a Virgin Radio

Bruce Springsteen ha concesso un’intervista a un’unica testata italiana e la scelta è ricaduta su Virgin Radio. Raggiunto in collegamento video nel suo ranch nel New Jersey, il Boss è stato intervistato da Massimo Cotto e alcuni estratti di questa chiacchierata andranno in onda domani sera a partire dalle 21.00 nello Speciale in onda su Virgin Radio “Best Rock - BRUCE SPRINGSTEEN Only The Strong Survive”.

Venerdì mattina su virginradio.it verrà pubblicato il video integrale dell’intervista che sarà visibile anche sulla Virgin Radio TV (SKY canale 717 e tivusat canale 68).

Bruce Springsteen, tour europeo nel 2023: 3 date in Italia

Bruce Springsteen intanto prepara il tour europeo 2023 che partirà il 28 aprile da Barcellona, il Boss con la E Street Band sarà il 18 maggio a Ferrara, il 21 a Roma e il 25 luglio a Monza.