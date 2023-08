Bruno Barbieri scende in pista a "Ballando con le Stelle" nel cast di ottobre

Bruno Barbieri mette da parte la casacca da chef per indossare le scarpe da ballo. Secondo Dagospia non ci sarebbero dubbi: nel cast della prossima stagione 2023 di "Ballando con le Stelle" ci sarà anche il giudice di Masterchef, con ben 7 stelle Michelin collezionate nella sua carriera.

Il celebre cuoco approda dunque su Rai 1 dopo i successi delle sue trasmissioni su Sky, tra cui il seguitissimo programma "Bruno Barbieri - 4 hotel". A quanto pare Barbieri avrebbe già accettato la proposta fatta da Milly Carlucci a prendere parte al talent show da ottobre 2023. Un periodo dell’anno perfetto per un nuovo progetto avvincente, dato che le riprese di Masterchef saranno già concluse, mentre la messa in onda del cooking show è attesa nel periodo natalizio. In teoria potremo vedere nelle inedite vesti di ballerino lo chef a partire dal 21 ottobre, data di inizio di questa edizione di "Ballando con le Stelle", ovviamente sempre in prima serata su Rai 1. La finale, invece, è prevista per sabato 23 dicembre.

Nel cast di questa 18esima edizione, oltre a Barbieri, figurano anche Simona Ventura, Bobby Solo e Teo Mammuccari. Inoltre, è possibile che partecipino Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura e Paola Perego. I giudici, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, saranno Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.