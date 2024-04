Festival di Cannes 2024: svelata line up, Parthenope di Sorrentino in gara

Cannes: svelata line up, Sorrentino e Coppola in concorso

Il programma ufficiale della 77° edizione del Festival (14-25 maggio). Parthenope unico italiano in gara, anche l’atteso Megalopolis concorre per la Palma. Roberto Minervini in Un Certain Regard con I dannati

Il presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato il programma della 77ma edizione della kermesse francese, in programma sulla Croisette dal 14 al 25 maggio.

Oltre ai titoli già svelati nei giorni scorsi, Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller, Horizon, An American Saga di Kevin Costner e Le deuxième act di Quentin Dupieux (film d’apertura), tutti fuori concorso, alla Palma d’onore che sarà assegnata a George Lucas, ai nomi dei due presidenti di giuria (Greta Gerwig per il concorso principale, Xavier Dolan per Un Certain Regard), oggi si completa – anche se non del tutto, con qualche altro film che sarà forse svelato nei prossimi giorni – la line up del Festival.

Molti i titoli confermati della vigilia, come Parthenope di Paolo Sorrentino – unico italiano in concorso – e per Francis Ford Coppola in gara con Megalopolis, David Cronenberg con The Shrouds, Ali Abbasi con The Apprentice, Yorgos Lanthimos con Kinds of Kindness, Andrea Arnold con Bird (la regista riceverà la Carrosse d’Or della Quinzaine...), Sean Baker con Anora, Jacques Audiard con Emilia Perez e Christophe Honoré con Marcello Mio, dedicato a Mastroianni.

L’altro unico film italiano in selezione è quello di Roberto Minervini – I dannati – in Un Certain Regard.