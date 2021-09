Casa di Carta 5: disponibili da questa mattina su Netflix i primi 5 episodi

Casa di Carta 5: disponibili su Netflix dalle 9 di oggi 3 settembre 2021 il Volume I con i primi 5 episodi della nuova stagione

Finalmente l'attesa è finita, il Volume I de La Casa di Carta 5, ultima stagione della serie TV spagnola che ha fatto la fortuna di Netflix, è disponibile da questa mattina alle 9 sulla piattaforma di streaming. Il Volume I racchiude i primi 5 episodi. Per vedere la conclusione delle vicende della banda, invece, si dovrà attendere il 3 dicembre 2021. L'autore della serie TV ha confermato che anche questa stagione non lascerà delusi i fan, anche se non verrà svelato dove è nata l'idea della rapina.

La Casa di Carta 5 nei primi due episodi riprenderà in parte le vicende della stagione precedente. Lisbona è tornata in gruppo e sta cercando di riprendersi dalla morte di Nairobi. All'interno della tenda del colonello la tensione continua a salire, in quanto le forze dell'ordine non sanno più dove battere la tessera, mentre il Professore nascosto nel suo bunker si trova ad affrontare Sierra, incinta ma desiderosa di vendicarsi dopo essere stata allontanata per il video delle torture di Rio. All'interno de La Casa di Carta 5 ci sarà spazio per nuovi personaggi ma anche di numerosi flashback che sveleranno interessanti restroscena sul passato dei componenti della banda.