Casa di Carta 5, Alvaro Morte dice addio al Professore: "Mi mancherai"

Alvaro Morte, che ne La Casa di Carta 5 interpreta il professore, salute per sempre la serie con un commosso messaggio su Instagram

Ad uno a uno i personaggi de La Casa di Carta salutano la serie. Le riprese della quinta stagione sono partite la scorsa estate in Spagna ma anche a causa del Coronavirus sono state ritardate. Netflix ha già confermato che non ci sarà una Casa di Carta 6 con grande delusione dei fan. In compenso La Casa di Carta 5 arriverà quest'anno, anche se ancora non c'è una data precisa (QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI). Nell'ultima stagione della serie crime spagnola vedremo anche due nuovi personaggi.

Casa di Carta 5 uscita: Alvaro Morte saluta il Professore

Dopo l'addio di Mighel Herran, che interpreta Rio, anche Alvaro Morte saluta il suo personaggio il Professore con un video su Instagram. Il filmato è stato girato in auto mentre lascia il set. "Lasciando per l'ultima volta il set della Casa di carta sono senza parole. - afferma l'attore - Sono grato per tutto questo. Ai fan prima di tutto ovviamente, a tutta la squadra e a te caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie".