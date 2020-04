Casadei lancia 'Simpatici italiani' con Frankie Hi-NRG MC, Cristicchi e...

Il brano è ‘Simpatici italiani’, una delle canzone più allegre e solari dell’artista che ha portato la Romagna nel mondo, Raoul Casadei. Una ode alla ‘vita al tempo delle balere’, quando la cultura del ballo era non solo intrattenimento, ma anche una rilevante componente del sentire sociale

Rileggere la canzone è stata una idea è di Mirko Casadei, che di quella generazione straordinaria di musicisti, la ‘golden age’ del liscio, ha raccolto il testimone e che ha riunito intorno a sé alcuni tra i nomi più rappresentativi della musica italiana, per reinterpretare questo classico, un omaggio scanzonato alla migliore ‘italianità’, un frammento di spensieratezza e uno sguardo rivolto al futuro in momento in cui ce n’è davvero bisogno.

Nasce così, con un importante obbiettivo sociale, il “Casadei Social Club” un’orchestra bizzarra e stravagante che, sulle note di “Simpatici italiani”, fonde tra loro generi molto diversi: dalla tromba jazz di Paolo Fresu al rap di Frankie Hi-NRG MC, ma anche, il pop d’autore di Simone Cristicchi, la straordinaria voce di Silvia Mezzanotte, il sound dei Quintorigo fino ai ritmi irlandesi dei Modena City Ramblers. Con un ospite davvero fuori dagli schemi, l’irriverente e tropicale Kid Creole accompagnato dalle sue Coconuts.

Per l’occasione il brano di Casadei è stato completamente riarrangiato dal maestro Stefano Nanni e ognuno ha registrato la sua parte a distanza. Un cast unico, che si è virtualmente riunito per un video dai colori accessi, pop, dove i protagonisti della canzone sembrano eroi dei cartoon





“Volevo fare qualcosa di trasversale - racconta Mirko Casadei - andare al di là dei generi, fare incontrare la nostra musica popolare con mondi musicali differenti. in questo momento così complicato per tutti, credo sia importante dare un messaggio positivo, ricordarci il nostro innato ottimismo e il nostro essere anche un po’ scanzonati ma sempre in grado di darci da fare e rialzarci”.

‘Perché ho partecipato a Simpatici italiani?’, scherza Frankie HI-NRG MC, ‘Quando mi ricapita di fare una canzone con Paolo Fresu e Kid Creole and the Coconuts?”





“La cosa che mi ha più stupito - continua Casadei - è stato l’entusiasmo con il quale tutti gli artisti hanno accolto la mia proposta pur nell’emergenza. La maggior parte dei contributi sono stati registrati con il telefonino e il videoclip, realizzato dal regista Davide Legni, ha unito le immagini riprese dalle varie webcam”.

‘Simpatici italiani’ è una canzone con una finalità sociale, la sensibilizzazione a favore di “INSIEME SI PUO’, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, la campagna di raccolta fondi per la gestione dell’emergenza sanitaria lanciata dalla Regione.