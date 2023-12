Cash or Trash, arrivano le aste vip! Paolo Conticini: "Io accumulatore seriale. Poi mia moglie...".

Cash or Trash, Xmas Edition sul Nove con Paolo Conticini e 4 ospiti vip

"I due speciali natalizi del 20 e 27 dicembre? Aspettiamoci il bellissimo spettacolo che c'è sempre stato, solo siamo vestiti adeguatamente alle feste, con studio addobbato, tanta musica, meravigliose cantanti e un pianista", spiega Paolo Conticini ad Affaritaliani.it.

Il conduttore lancia il suo Cash or Trash Xmas Edition in onda sul Nove (alle 21,15), in attesa dei nuovi episodi legati alla striscia quotidiana che arriveranno dopo l'Epifania. Con lui gli esperti d’arte e di design Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia, Giovanni De Santis e Alessandro Rosa.

Gli speciali natalizi del programma fenomeno in onda sul canale Nove dedicato alle aste di oggetti vintage, rari e curiosi regaleranno una sorpresa agli spettatori: "Ci saranno amici che porteranno oggetti, divertendosi con noi a venderli", racconta Paolo Conticini.

Di chi si tratta? Il Nove cale un poker d'assi: Gabriele Cirilli arriverà con il 'trono' di Babbo Natale, Sara Simeoni porterà in dote un gioco perfettamente a tema con la sua carriera olimpionica, Fabio Caressa con tanto di subbuteo da collezione completo di spalti e Vladmir Luxuria con un lotto molto festivo composto da vari oggetti.

Cash or Trash, Paolo Conticini: "Io accumulatore seriale. Poi mia moglie...". L'intervista

Parlando di oggettistica, tu hai collezioni particolari?

"No, non colleziono. Sono un accumulatore seriale. Però lo faccio involontariamente, mi spiace buttare via le cose. Specialmente quelle che mi regalano, perchè sono regali fatti col cuore e quindi per me è un dispiacere. Però..."

Però...

"Mia moglie sa far pulizia... Io faccio finta di niente, ma lei le butta via", racconta ridendo l'attore.

Se dovessi decidere di fare una collezione però su cosa ti butteresti?

"Forse quadri, anche perchè mi piace disegnare, dipingere. La fotografia"

Da bambino non eri un collezionista di figurine?

"C'è stato un periodo, ma sono uno che si annoia subito, devo cambiare. Devo fare un sacco di cose. A far sempre le stesse mi annoio"

Qual è il reperto più bello che hai trovato nel tuo programma?

"Può essere un quadro, un'opera d'arte, un vaso... Ma quello che mi colpisce di più è la curiosità di un oggetto. Questo è un format culturale, perchè ogni oggetto ha una storia o porta dei riferimenti storici piuttosto che a un'artista importante. Anche tanti ragazzini che ci seguono imparano qualcosa. Pure io ho imparato un sacco di cose"

Ad esempio?

"Ho imparato a non fidarmi mai dei venditori", dice sorridendo.

Cash or trash su Warner Bros. Discovery e poi... il 2024 di Paolo Conticini che programmi prevede?

"Per il momento una tournée a teatro con un mio spettacolo che si chiama 'La prima volta' e io racconto le prime volte della mia vita. Però adesso c'è Cash or trash"

Ascolti tv, Cash or Trash vola al 3% sul Nove

Si apre la nuova stagione delle divertenti e seguitissime aste di “CASH OR TRASH” – CHI OFFRE DI PIU’?”, il programma ormai cult di Nove che ha fatto scoprire agli italiani l’amore per l’antiquariato e il collezionismo di oggetti rari e curiosi!

Condotto dal fuoriclasse Paolo Conticini, Cash or Trash - che nella fascia preserale raggiunge risultati record con la media del 3% di share con picchi di oltre 900.000 spettatori - torna dall’8 gennaio con gli episodi inediti: oltre 350 nuove aste tutte da seguire, promosse nella pregiata fascia dell’access dal lunedi al venerdì alle 20.30.





Cash or Trash speciale Natale: Xmas Edition con Paolo Conticini e gli ospiti Vip

Ma prima di immergersi nelle eleganti atmosfere delle aste quotidiane, Conticini e gli altri protagonisti di Cash or Trash sorprenderanno i telespettatori nelle due puntate di prima serata a tema Natale: gli Speciali “XMAS EDITION” andranno in onda mercoledi 20 e 27 dicembre alle 21:25, nello studio completamente vestito a festa per l’occasione. Tra i venditori sono attesi alcuni ospiti vip che metteranno all’asta oggetti delle loro collezioni personali: Gabriele Cirilli, Sara Simeoni, Fabio Caressa e Vladimir Luxuria.

Paolo Conticini, protagonista di Cash or Trash, programma cult del Nove



Cash or Trash, i nuovi episodi del programma di Paolo Conticini sul Nove

Subito dopo gli speciali di prima serata, Cash or Trash tornerà nella collocazione a striscia quotidiana dal lunedì al venerdì, da quest’anno appunto alle 20:30, inizialmente con episodi ancora a tema festivo poi con le nuove puntate della versione ‘classica’.

Un nuovo esercito di collezionisti, più o meno compulsivi, di tutta Italia è pronto a proporre in studio oggetti dalle più diverse provenienze, collezioni di famiglia, soffitte, fiere o mercatini. Dalle ceramiche alle plastiche, dal vasellame alle tecnologie, che siano occhiali, gioielli, orologi o libri antichi, giocattoli, scatole rare, arredi, lampade, memorabilia assortite da ogni secolo, piccole rarità mai viste in tv, oggetti di culto, opere d’arte vere o presunte, a Cash or Trash c’è spazio soprattutto per le storie e i ricordi legati ad ogni singolo oggetto, tesoro o patacca che sia!

Come sempre, saranno le star di Cash or Trash a definire l’effettivo valore degli oggetti proposti: dalle stime di partenza dell’autorevole esperto Alessandro Rosa, che per primo valuterà l’oggetto all’insaputa dei mercanti, fino ai combattuti rilanci degli esperti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Giovanni De Santis, numeri uno dell’antiquariato e del design, protagonisti dell’asta vera e propria. L’ultima parola spetta sempre al venditore, che potrà decidere se accettare e vendere il suo oggetto o rifiutare il prezzo offerto e tornare a casa.

Anche la nuova stagione di Cash or Trash sarà rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con 5 episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda sul Nove.

Chi sono gli esperti di Cash or Trash





Alessandro Rosa, figlio di collezionisti ed esperto d’arte moderna, antiquariato e design è stato per anni consulente di Arte Moderna e Contemporanea e banditore presso una nota casa d’aste. Da qualche anno si occupa di art consulting.

Roberta Tagliavini, regina indiscussa dell’arte decorativa e del design, gestisce da cinquant’anni i suoi cinque negozi di Milano e quello di Londra, con il brand Robertaebasta. Eclettica e intuitiva, sempre all’avanguardia, è un punto di riferimento per molti artisti e addetti ai lavori.

Giano Del Bufalo, antiquario romano con famiglia d’arte (padre archeologo e sorella, Diana, attrice), Giano è un uomo d’altri tempi che si collocherebbe volentieri nell’800. Inserito a pieno titolo nell’ambiente dei galleristi, colleziona principalmente armi tribali, maschere africane e reperti egiziani.

Ada Egidio, figlia di due pietre miliari del collezionismo, gestisce a Roma una galleria d’arte contemporanea e un negozio di antiquariato. Circondata da oggetti, ammette di essere una famelica accumulatrice seriale. Grazie alla sua caratteristica è riuscita a scovare piccoli tesori, come i Promessi Sposi illustrati da De Chirico.

Stefano D’Onghia, “Il Dongi” per gli amici, è un tipo esuberante, appassionato, capace di trattare all’infinito se interessato ad un oggetto. Perito presso il tribunale di Verona, possiede un second hand shop e si definisce un “cacciatore di tesori”.

Giovanni De Santis, per gli amici “Gianni”. ‘Mercante’ per vocazione, già dalla tenerissima età, quando ancora bambino inizia a collezionare e rivendere fumetti. E’ appassionato di design, illuminazione del ‘900 e modernariato, che ripropone anche nel suo Showroom di Milano. Ma la vera mania è per la sua collezione di scatole di latta, che ad oggi conta più di un migliaio di pezzi.

CASH OR TRASH - CHI OFFRE DI PIU’ (2 eps. x 90’ + 70 eps. x 60’) è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9.