Caso Blanco, Tapiro d'oro ad Amadeus. Il sospetto che fosse tutto preparato

Sanremo 2023, Amadeus riceve il Tapiro d'oro da Staffelli di Striscia la notizia per il caso Blanco

Subito dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2023 l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli è volato a Sanremo per consegnare il Tapiro d'Oro ad Amadeus per il caso Blanco.

Se lo chiedono tutti: il conduttore sapeva che Blanco avrebbe preso a calci i fiori allestiti sul palco dell'Ariston? "Un calcio era previsto, ma poi è sbroccato", spiega Amadeus a Staffelli.

L'esibizione prevedeva qualcosa del genere, perchè anche così finisce il video de L’isola delle Rose, il singolo che doveva cantare a Sanremo e che invece non ha cantato per un problema tecnico: non sentiva la voce nelle cuffie in ear. Quando il problema non si è risolto ha cominciato a prendere a calci i fiori sul palco, a spaccare i vasi. Ad Amadeus ha detto: "Mi sono comunque divertito, non si poteva fermare, quindi...". Nel frattempo il pubblico ha cominciato a fischiare.

La performance distruttiva di Blanco è stata comunque il momento clou della prima serata del Festival della canzone italiana 2023. "Conosco bene Blanco, è un ragazzo talentuoso di 20 anni e per primo si è accorto che non doveva farlo", dice Amadeus a Staffelli. A dare ulteriori dettagli è stata Jessica Tua, la flower stylist che ha allestito il palco per l'uscita di Blanco. A Un Giorno da Pecora, su Radio1, la donna ha spiegato che l'idea era quella di riprendere il video del brano che doveva cantare, il quale finisce proprio con lui che tira un calcio ai fiori. La situazione, però, è degenerata.

"Dell'allestimento dell'Isola delle Rose per il pezzo di Blanco a Sanremo me ne sono occupata io. Avevamo fatto una prova con un mix di rose finte e vere, l'allestimento doveva ricordare l'aiuola presente nel video della sua canzone", ha raccontato Tua parlando di circa 300 rose per allestire il palco. "Questa cosa qui era preventivata, nel video infatti se la prende un po' con le rose, nelle prove era una parte integrante", ha aggiunto. Quindi era previsto? "Era tutto previsto, ma non la parte finale, doveva essere più soft la cosa, poi è degenerata, non riesco a capire per quale motivo".