Celebrity Chef con Riccardo Monco (3 Stelle Michelin!): "Alessandro Borghese? One chef show"

Celebrity Chef, Riccardo Monco (3 Stelle Michelin) debutta in tv nel programma di Alessandro Borghese

La nuova stagione di Celebrity Chef è ripartita su TV8 (dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10) con una novità. Il padrone di casa, chef Alessandro Borghese accoglie un nuovo giudice nel programma: al fianco di Angela Frenda (Food editor del Corriere della Sera) ecco Riccardo Mondo chef 3 Stelle Michelin di Enoteca Pinchiorri di Firenze (dal 2004 a oggi), uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo, la cui cucina è caratterizzata da uno stile moderno, in equilibrio tra avanguardia e tradizione. Per lui un debutto nel mondo tv che racconta in questa intervista ad Affaritaliani.it.

Celebrity Chef, Riccardo Monco (3 Stelle Michelin!): "Alessandro Borghese? One chef show"

E' arrivato il tuo esordio televisivo in Celebrity Chef con Alessandro Borghese: com'è andata e cosa dobbiamo aspettarci da te?

"E' stata una cosa molto improvvisa. Mi hanno chiesto di fare un provino ed è andato bene perchè poi mi hanno chiamato per darmi il ruolo di nuovo giudice. Non so cosa aspettarmi da me, essendo un esordiente. Come chef, con addosso la giacca da cuoco mi conosco bene, mentre come giudice... lo scoprirò con voi. Non è facile giudicare. Il giudizio, sia positivo che negativo, è sempre opinabile: tutti siamo giudici di noi stessi e anche degli altri, soprattutto nel cibo, perchè tutti abbiamo i nostri gusti. Parlando anche di un semplice spaghetto al pomodoro, credo che 59 milioni di italiani abbiano la loro ricetta. Quando si discute di cibo è sempre complicato"

Da una star tv come Alessandro Borghese cosa hai imparato? C'è qualche segreto che sei riuscito a catturare standogli vicino?

"Inizio solo adesso a scoprirlo, però ho notato da subito che lui è un uomo di spettacolo. Un bravissimo chef quando fa lo chef, ma nel momento in cui intepreta il ruolo di uomo di spettacolo è fantastico. C'è tutto da imparare, perché conosce esattamente come funziona questo mondo, lo ha portato nei suoi programmi e lo sta facendo molto bene"

Un paio di caratteristiche che gli vorresti rubare...

"Alessandro Borghese è un 'One Chef Show'. Come parte il ciak sa benissimo, per esperienza, ma anche per sua dote naturale, qual è il momento giusto per far andare avanti il programma. Ha la capacità di saper amministrare il tempo"

Celebrity Chef, Riccardo Monco: "Concorrenti vip? Mi ha stupito la Chiabotto"

Ti ha sorpreso qualcuno tra i concorrenti vip di Celebrity Chef?

"Alcuni sì. Soprattutto a volte... inaspettati. Personaggi famosi che hanno saputo veramente cucinare. Non nella semplicità, ma piatti interessanti, perfettamente cotti ad esempio: perché replicarne uno è semplice se si segue una ricetta però, come dico sempre, le ricette spesso cambiano. Perchè muta il tempo. O l'essere lavorare in una cucina professionale e non in casalinga. E' diverso fare lo chef, che vuol dire essere capo, non cuoco: con due persone sotto, dovendo comandare, trasmettere il proprio messaggio, la ricetta, il pensiero, riprodurlo e poi servirlo... E qualcuno di loro mi ha stupito"

Ci dai qualche piccola anticipazione su chi è stato?

"Una su tutti ad esempio Cristina Chiabotto. Veramente brava..."

