"Inter, Ronaldo, Bagnaia e...", Celebrity Chef e le passioni di Riccardo Monco (giudice con 3 Stelle Michelin)

Celebrity Chef, Riccardo Monco: dalle (3) Stelle Michelin alle passioni (sportive) per l'Inter e la MotoGp

Ricccardo Monco debutta in tv. Da Enoteca Pinchiorri (3 Stelle Michelin dal 2004, vero monumento della ristorazione italiana situato nel settecentesco palazzo Jacometti-Ciofi) a un programma cult e ormai collaudatissimo nell'access prime time quale Celebrity Chef di Alessandro Borghese su TV8 (le nuove puntate sono state girate nel ristorante milanese “AB – Il lusso della semplicità”). Per lui si tratta del debutto sul piccolo schermo come nuovo giudice (al fianco di Angela Frenda).

Non solo cibo e (ora) televisione però: il cuore di Riccardo Monco ha due altre grandi passioni, l'Inter e la MotoGp (che vive spesso da molto vicino, dentro ai box). E lo chef tristellato le racconta in questa intervista ad Affaritaliani.it

Celebrity Chef, Riccardo Monco e l'Inter: "Mi rasai i capelli per Ronaldo"

Sei un grande tifoso dell'Inter. Qual è il campione che più hai amato?

"Un giocatore su tutti se dovessi scegliere è Ronaldo il Fenomeno. Tanto è vero che quando arrivò nel '96 all'Inter io mi rasai i capelli in suo onore..."

La tua partita del cuore?

"Che mi ha toccato di più negativamente è quando abbiamo perso lo scudetto l'anno in cui c'era il Fenomeno (nel '98 con il famoso episodio Iuliano-Ronaldo in area bianconera durante Juve-Inter e il rigore chiesto dai nerazzurri). In positivo l'anno del Triplete con la finale di Champions vinta (Inter-Bayern Monaco del 2010)"

Un piatto che vorresti cucinare per un giocatore dell'Inter a tua scelta...

"Scelgo il nostro capitano Javier Zanetti (attuale vicepresidente e bandiera nerazzurra) e gli farei provare qualcosa alla griglia perchè so che lui ha un ristorante argentino proprio qua a Milano. E mi piacerebbe tanto regalargli una ricetta..."

Al presidente Steven Zhang invece...

"Gli farei conoscere meglio la cucina italiana. Magari si innamorerebbe di più del nostro Paese"

Celebrity Chef, Riccardo Monco e la MotoGp: "Il mio dessert Nuvola Rossa per Pecco Bagnaia"

Parliamo di MotoGp che sta per ripartire con il Mondiale 2023...

"Grande passione"

L'Italia riparte dal campione del mondo Pecco Bagnaia. Hai mai cucinato per lui?

"Seguo da moltissimi anni il Motomondiale e ho avuto la fortuna di vedere le ultime gare MotoGp dai box. Le ho vissute non più da appassionato, ma quasi come uno di loro. Mi è capitato di essere sul grid a un quarto d'ora dalla partenza della gara e per chi ha questo tipo di passione è una cosa ti lascia un ricordo indelebile. Dopo le corse è successo diverse volte con il team Pramac di Paolo Campinoti che abbiamo preparato una cena per loro e per la squadra Ducati con i loro ospiti. Ho cucinato anche per Pecco, ma non solo"

E per Bagnaia cosa hai preparato?

L'ultima volta è stata a Bologna quando hanno festeggiato i Mondiali vinti (piloti e squadre): ho fatto il dessert, una mousse di nocciole originarie del Piemonte, la zona d'origine di Pecco, con una glassa perfettamente rossa. E l'ho chiamato Nuvola Rossa (il soprannome di Bagnaia, ndr)"

Pecco Bagnaia (foto Ipa)



Chiudiamo l'angolo tra cucina e sport con un gioco: "Se fosse un piatto". Ti metto sul menù 4 piloti top del momento. Partiamo proprio con Bagnaia, il campione del mondo in carica...

"Pecco sarebbe un piatto di pasta, perché oggi lo dobbiamo riconoscere come il nostro campione italiano e mondiale. Ma è tutto nostro..."

.... passiamo a Enea Bastianini

"Il Bestia (soprannome ufficiale del pilota Ducati) è qualcosa di... romagnolo, una piadina. Il suo modo di fare piace a tutti, lo ritroviamo in certi atteggiamenti in cui esce fuori proprio la Romagna"

Marc Marquez invece...

"Lui è tutto quello che noi conosciamo dalla Spagna, dunque non vorrei dire una semplice Paella, ma un buon prosciutto di quelli iberici da degustare poco alla volta"

E chiudiamo con Fabio Quartararo, ex campione del mondo MotoGp e lo scorso anno grande rivale sino alla fine di Pecco Bagnaia nella lotta per il titolo iridato..

"Per lui, che si divide tra le origini siciliane e la nazionalità francese, mi viene in mente una buona Pilates, una zuppa di pesce"

Tu hai un ristorante 3 Stelle Michelin. Qual è il segreto per riuscire a mantenerle così tanti anni?

"La perseveranza, la voglia di far bene e il gioco di squadra. Mi riallaccio al Motomondiale: un grande team parte dalla testa, tutto ha una ragione di essere quando l'intera squadra funziona. Non c'è solo il pilota, non c'è solo lo chef: quando l'intero gruppo ha un unico obiettivo, ossia continuare, perseverare, fare sempre meglio, con la giusta curiosità... arrivi a grandi risultati"

E poi....

