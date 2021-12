Claudia Gerini compie 50 anni, da "lo famo strano" al David di Donatello

Claudia Gerini festeggia i suoi primi 50 anni. L'attrice ha iniziato come "musa" di Carlo Verdone fino ad arrivare a vincere il David di Donatello con "Ammore e malavita"

Claudia Gerini compie 50 anni. L'attrice nata il 18 dicembre 1971 a Roma ha iniziato la sua carriera sotto l'ala di Carlo Verdone in "Viaggi di Nozze". Indimenticabile la sua performance come Jessica, neosposa di Ivano, interpretato proprio dal comico romano, e il suo "O famo strano?". Da lì la è partita la sua evoluzone artistica.

Claudi Gerini è stata per 6 volte candidata al David di Donatello, vinto poi nel 2018 come Miglior attrice non protagonista per "Ammore e malavita", e candidata per 6 volte al Nastro d'argento, con all'attivo nel 2018 la vittoria del Premio Nino Manfredi per "Ammore e malavita" e "A casa tutti bene", il Premio Flaiano nel 1997 come Miglior interprete per "Sono pazzo di Iris Blond", nel 2012 la vittoria come Miglior interprete femminile per "Il mio domani".

I primi lavori da attrice, negli anni ottanta, sono per spot televisivi e nel 1987 ottiene una partecipazione al film "Roba da ricchi" nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Esordisce poi nel 1991 anche in televisione nel programma "Primadonna", ideato e diretto da Boncompagni, in cui conduce un gioco telefonico. In seguito entra a far parte del cast di "Non è la Rai" con un ruolo di primo piano.