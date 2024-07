Colapesce e DiMartino, annuncio inatteso. Brutte notizie per i fan del duo

Colapesce DiMartino si prenderanno una pausa alla fine del tour: "In futuro vedremo"

Colapesce DiMartino starebbero pensando di prendersi una pausa dalla musica. "Alla fine del tour svilupperemo i nostri progetti, ci riposeremo, dal 2020 non ci siamo più fermati. Ma continueremo a essere noi, in futuro vedremo", ha annunciato il duo in una intervista a La Repubblica. "L’idea era di scrivere una canzone estiva, ma con dei riferimenti espliciti. Il nostro approccio alla scrittura non è immediato e l’arrangiamento è complicato. Forse non è proprio radiofonico ma sta andando bene, siamo sempre stupiti dal consenso che ci circonda. Abbiamo un modo bizzarro per stare nel pop di oggi".

"Chi lavora in campo artistico è più esposto, - spiegano Colapesce DiMartino parlando dello stess della vita d'artista - la musica è cambiata, c’è bisogno di successi, di apparire in contesti super, soprattutto sui social. In un giovane ciò può far saltare i nervi. Noi siamo avvantaggiati perché siamo arrivati già depressi". "I ventenni vivono una crisi emotiva fortissima. - concludono - Fossi il ministro della Salute mi occuperei della loro salute mentale. Noi siamo corazzati: quando abbiamo iniziato c’era già la crisi del disco. Ma bisognerebbe abituare i ragazzi alla possibilità del fallimento".