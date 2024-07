Giacomo Puccini al Festival Villa Arconati

L’omaggio dell’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory al grande compositore Giacomo Puccini a cento anni dalla sua scomparsa.“Vissi d’arte, vissi d’Amore” aspettando Giacomo Puccini di e con Massimiliano Finazzer Flory dopo il debutto a Roma al Caracalla Festival 2024 e in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane a Milano al Festival Arconati sarà nuovamente in scena a Trieste il 24 luglio al Museo Sartorio e l’8 agosto a Courmayeur al Pavillon dello Skyway Monte Bianco. Sembra una lettura teatrale ma anche un programma radiofonico in diretta con il pubblico presente. Dall’idea di raccontare Giacomo Puccini attraverso la radio, unendo il centenario dalla scomparsa del compositore a quello della prima trasmissione radiofonica, nasce Vissi d’arte, vissi d’Amore. Aspettando Giacomo Puccini. Attraverso la lettura delle lettere e dei libretti scritti da Puccini, grazie alla collaborazione con l’Archivio Storico Ricordi, l’attore e regista ripercorre la formazione, i più grandi successi e gli ultimi momenti di vita del compositore lucchese. «In Vissi d’arte, vissi d’amore, uno speaker appassionato di cinema e ignorante di Puccini, in studio ci racconta della vita, morte e miracoli di Puccini e di tanto in tanto manda in onda brani lirici leggendo libretti come fossero sceneggiature di film dice Massimiliano Finazzer Flory Così gli spettatori sono trasportati in una doppia epoca: quella di Puccini e quella della comunicazione, con la radio, perché tutto si muove di quel1924».



Servizio realizzato da Nick Zonna