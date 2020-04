Coronavirus, Pausini al Governo: Garantire dignità a lavoratori spettacolo

Laura PAUSINI rivolge con un video su Instagram un accorato appello al governo perché si preoccupi di tutelare i lavoratori del mondo dell'intrattenimento con "un trattamento economico e previdenziale dignitoso", "per tutta la fase di emergenza". "Stiamo parlando - dice l'artista - di tutti i musicisti, gli autori, i dee jay, i ballerini, gli operai, i tecnici, i lavoratori specializzati, i professionisti di ogni settore dello spettacolo, i lavoratori senza cassa integrazione, i lavoratori occasionali, tutte le maestranze che lavorano nel mondo della musica e dell'intrattenimento. Stiamo parlando di chi suona la sera nei locali delle vostre città e di chi insegna musica ai vostri figli. Non sono star, ma è gente che lavora e con quel lavoro ci paga ciò che serve per vivere". "Gente che, come tutti, ha il diritto di lavorare. E che come tutti ha il diritto ad essere protetto quando, senza alcuna colpa, il lavoro e la dignità vengono messi in pericolo. Di loro, della loro angoscia e del loro disagio economico si parla pochissimo. Il Paese si appresta a definire la Fase 2 e leggiamo ovunque di iniziative, proposte, modalità che consentiranno una graduale, difficile e doverosa ripresa delle attività produttive e commerciali. Ma non leggiamo mai di cosa accadrà ai lavoratori del mondo dell'intrattenimento", prosegue Laura PAUSINI.

"Noi artisti che condividiamo con questi lavoratori una parte fondamentale della nostra vita e conosciamo a fondo le difficoltà che stanno attraversando, ci chiediamo: come potranno reggere ad una emergenza che diventa sempre più lunga? Come potranno vivere dignitosamente senza neanche la prospettiva di poter, un giorno, tornare a fare il proprio lavoro? Cosa succederà agli eventi di questa estate e a quelli programmati nei mesi successivi? Quando potranno tornare a lavorare?", chiede PAUSINI. Ce poi rivolge un appello a Palazzo Chigi: "Per questo attendiamo e ci auguriamo: che a tutti i lavoratori del settore, per tutta la fase di emergenza venga assicurato un trattamento economico e previdenziale dignitoso; che sulla falsariga di quanto già fatto in altre nazioni, si definisca il futuro dei prossimi eventi rispettando e garantendo i diritti di tutti; che il Governo ascolti le varie associazioni di categoria coinvolte e possa offrire all'intero settore un'ipotesi realistica dei tempi in cui poter tornare a lavorare, con risorse concrete che consentano la ripresa delle attività in condizioni di sicurezza, per i lavoratori e per il pubblico". "Ci auguriamo infine di rivederci presto. In un club, in teatro, nei palasport, negli stadi, nelle arene e nelle piazze. E quando ci rivedremo, il primo applauso sarà dedicato a loro, ai nostri costruttori di sogni", conclude Laura PAUSINI.

CORONAVIRUS: FIORELLO CONDIVIDE L'APPELLO AL GOVERNO, 'TUTELATE LAVORATORI SPETTACOLO'

Fiorello ha aderito all'appello rivolto in un video da Laura Pausini al governo perché si preoccupi di tutelare i lavoratori del mondo dell'intrattenimento con "un trattamento economico e previdenziale dignitoso", "per tutta la fase di emergenza". Il testo dell'appello è stato condiviso su Twitter da Fiorello, corredato dallo post usato anche dalla cantante per chiedere ad altri colleghi di unirsi alla petizione. "Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l'arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato. Sei con noi?", ha scritto Fiorello.