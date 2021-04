Damiano dei Maneskin contro Beppe Grillo: "Dichiarazioni disumane. Le donne.."

Il video di Beppe Grillo in difesa del figlio accusato di stupro sta facendo il giro del web. Le parole del garante M5S hanno fatto scoppiare un'accesissima polemica e suscitato reazioni da più parti, dalla politica alla cultura, al mondo dello spettacolo. Se da un lato c'è chi ha mostrato vicinanza a Grillo, dall'altro c'è chi lo ha condannato duramente. Fra questi anche Damiano David, il frontman dei Maneskin, che ha definito le parole di Grillo "disumane", invitando i suoi followers a non raionare in quel modo.

Beppe grillo difende il figlio Ciro: "Una persona viene stuprata la mattina, nel pomeriggio fa kitesurf"

"Perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portati io in galera a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente - afferma il Beppe Grillo nel video - non c'è stato alcuno stupro. Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia... Vi è sembrato strano. Bene, è strano".

A scatenare le polemiche non sono state solo le parole del garante M5S, ma anche quelle della moglie, Parvin Tadjik. "C'è un video che testimonia l'innocenza dei ragazzi - scrive la donna su Facebook - dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare".

Damiano dei Maneskin contro Grillo: "Atenetevi da dichiarazioni tanto disumane"

Nelle ultime ore è intervenuto anche Damiano David dei Maneskin, il gruppo musicale che ha vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo.

“Non sono io il pubblico ministero - afferma il cantante in un video - e non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così". "Ci sono persone, soprattutto donne - prosegue il cantante - che si rendono conto del fatto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo. Perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c'è un problema proprio di fondo e di educazione. Quindi vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane. Almeno, ai miei followers, ecco”.