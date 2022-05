Dave Chappelle, il comico aggredito sul palco dell’Hollywood Bowl

Lo stand up comedian Dave Chappelle si stava esibendo all’Hollywood Bowl quando improvvisamente un uomo è salito sul palco e l’ha placcato. La sicurezza è prontamente intervenuta e ha scortato l’aggressore fuori dalla struttura. Restano ignoti i motivi dell’attacco. Dopo un momento di spaesamento, il comico ha ripreso in mano la situazione e ha così esordito: “Era un uomo trans”.

A shot of the man who tackled Dave Chapelle. Got damn, first it was a slap now a tackle. What next???? Comedy is being attacked pic.twitter.com/RzTVo7kjmU