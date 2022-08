Diletta Leotta si scatena al Jova Beach Party a Barletta

Al Jova Beach Party Diletta Leotta si scatena

Diletta Leotta si è scatenata sulla spiaggia di Barletta, in occasione della tappa pugliese del Jova Beach Party. Soprattutto la conduttrice di DAZN ha documentato gran parte della serata con post e storie dal suo account Instagram.

Ai follower di Diletta Leotta non è sfuggito il look che ha indossato e per tale ha ricevuto molti like e commenti positivi. Il giorno dopo è stata la volta dell'Aquafan di Riccione, dove ha presenziato per un evento.