"Una Drag Queen al Festival di Sanremo? Amadeus potrebbe stupirci...."

Drag Race Italia 3 su Paramount+

Drag Race Italia 3 al via: debutto venerdì 13 Ottobre. Paramount+ cala un poker vincente per qusta nuova edizione: a condurre ci sarà Priscilla e con lei in giuria torna Chiara Francini, affiancata dalle new entry Paola Iezzi e Paolo Camilli.

I 4 protagonisti del programma campione di Emmy al mondo si confessano con Affaritaliani.it.

Tre cose che amate del mondo Drag?

"La cura dei dettagli, il luccichio e le storie che sono nascoste dietro e fanno parte dei perfomer", racconta Paola Iezzi ad Affaritaliani.it.

"L'esagerazione, perchè da essa si può sempre sottrarre e arrivare all'essenza. La libertà e l'intrattenimento", sottolinea Priscilla.

Chiara Francini non ha dubbi: "La carne, la stoffa e le parrucche". Mentre Paolo Camilli spiega: "Il lavoro del backstage e dello stage perché sono le case di pruduzione di loro stessi. E poi anche per me le storie che sono importantissime, oltre al coraggio"

Drag Race è campione di Emmy Awards. Nel frattempo in Italia Aura Eternal raccontava in una recente intervista Affaritaliani.it il suo sogno di andare a Sanremo. L'Italia è pronta per una Drag al Festival?

"In questo particolare momento storico assolutamente no. Soprattutto per un programma Rai", dice Priscilla. "Ma Ama (Amadeus, ndr) potrebbe stupirci", è convinta Chiara Francini. "Mandagli un messaggino", suggerisce Priscilla. "Noi siamo pronti, l'Italia è pronta, non so se...", sospira Paolo Camilli. Piscilla chiosa: "Speriamo che l'Italia si desti". Paola Iezzi non ha dubbi: "L'Italia s'è desta secondo me"

Chiara Francini.... Raccontavi nel video di presentazione della nuova edizione che porterai 'cervello e tette, entrambi coppa D'. Praticamente una quinta. Cosa dobbiamo aspettarci da questo mix esplosivo?

"Dovete vedere perché non voglio anticipare nulla. Solitamente amo poco i preliminari", risponde sorridendo.

Paolo Camilli... Ti ispirerai a qualcuno per il tuo ruolo di giudice?

"A me stesso"

Priscilla sei alla terza partecipazione a Drag Race Italia. Raccontaci il tuo cambiamento in queste tre edizioni e cosa dobbiamo aspettarci da te quest'anno?

"Sono cresciuta, maturata, più consapevole e arrivata a questa terza edizione per avere in mano le chiavi della porta di casa e condurre Drag Race Italia"

Paola Iezzi, da ospite nella finale della scorsa edizione di Drag Race Italia a giudice, cosa ti ha convinta e cosa ti piace di questo programma?

"Mi piace tutto di Drag Race, non c'è stato bisogno di convincermi. Ero in tour, mi è arrivata questa bella proposta e ho detto 'Sì subito' perché sono molto vicina alla community e al modo di fare spettacolo delle Drag. Io stesso mi considero un po' una Drag Queen devo dire: mi piace cambiare, esprimere tanti aspetti di me stessa e lo faccio sul palco. Nella vita sono molto defilata e semplice come persona, anche nel vestire. Mi trasformo e mi completo là sopra. Ed è il palco il posto dove io mi sento spesso libera"

Paramount+ e World of Wonder presentano l’attesissima terza stagione di DRAG RACE ITALIA, che debutterà in esclusiva in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus da venerdì 13 ottobre, e successivamente anche su Paramount+ in America Latina. In DRAG RACE ITALIA le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento nella gara per essere incoronate "Italia’s Next Drag Superstar”.

Drag Race Italia: Paolo Camilli, Chiara Francini, Priscilla e Paola Iezzi



Drag Race Italia 3 da Ciro Immobile a Melissa Satta, Rosa Chemical e... Gli ospiti

Il programma sarà condotto da Priscilla, con lei in giuria Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli. Alla giuria ufficiale di DRAG RACE ITALIA così composta si aggiungeranno, inoltre, nuovi ospiti d’eccezione nelle vesti di giudici di puntata. In ordine alfabetico: Lorenzo Balducci, Rosa Chemical, Francesco Cicconetti - “Mehts”, Anna Dello Russo, Tiziano Ferro, Chiara Iezzi, Ciro Immobile, M¥SS KETA, Alessandra Mastronardi, Jessica Melena, Andreas Muller, Veronica Peparini, “Papà per Scelta” (Christian De Florio e Carlo Tumino), Sabrina Salerno, Melissa Satta, Jo Squillo, Filippo Timi, Edoardo Zaggia.

Drag Race Italia 3 le concorrenti. Il cast

Sono 13 le queen di questa nuova stagione di DRAG RACE ITALIA: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva Silvana della Magliana, Sissy Lea, Sypario, Vezirja. Chi tra loro avrà più carisma, unicità e talento? Per conoscerle più da vicino, su Paramount+ sarà disponibile l’episodio “Meet The Queens”.

La terza stagione di DRAG RACE ITALIA, che sarà anche presentata in anteprima su WOW Presents Plus in tutto il mondo, è l’ultima versione internazionale del franchise di successo DRAG RACE in anteprima quest'anno, dopo DRAG RACE MEXICO, DRAG RACE GERMANY e DRAG RACE BRASIL.

Drag Race Italia 3 colora San Siro durante Inter-Bologna

In occasione di Inter-Bologna è sceso in campo a San Siro il cast della nuova edizione di Drag Race Italia, il contest per drag queen condotto da Priscilla che sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ da venerdì 13 ottobre. Drag Race Italia ha portato il carisma, l’unicità e il talento delle drag queen allo stadio



La presenza del cast del programma a San Siro è stata un messaggio chiaro a sostegno della comunità LGBTQIA+ e contro l’omofobia nel mondo del calcio. Diversity&Inclusion sono valori nei quali Paramount crede da sempre e attraverso i propri canali lineari, studi di produzione e piattaforme streaming, propone contenuti che li rispecchiano.