È Parenzo il partner della De Gregorio. Ecco la nuova coppia di In Onda

Cambio alla guida di In Onda, programma estivo di attualità e politica che manda in vacanza ogni anno Otto e mezzo (l'approfondimento condotto da Lilli Gruber): Concita de Gregorio sarà il nuovo volto che sostituirà il giornalista Luca Telese e, da quanto apprende Affaritaliani.it, farà coppia con lo storico conduttore David Parenzo, che non solo ha fondato il programma ma ha anche ricoperto i ruoli di redattore ed inviato.

L’ormai ex conduttore Telese è stato sostituito dalla giornalista di Repubblica perchè, come spiega ai microfoni Affari, deve dedicarsi completamente a un nuovo programma che andrà in onda all’inizio del prossimo anno e di cui ancora non si hanno ulteriori informazioni.