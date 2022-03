Ecco i video della terza puntata di Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza la terza puntata su la7

Crozza torna su La7 con le sue imitazioni sui politici Italiani, ecco i video delle sue imitazioni della puntata.

Fratelli di Crozza: Salvini sull’Ucraina: occupiamoci dei profughi veri, non di quelli finti che arrivano con i barconi

Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini e, direttamente dal Crazy Pizza, dice la sua sull’Ucraina : “Dobbiamo occuparci dei profughi veri non di quelli finti che arrivano da guerre finte coi barconi. Io sto parlando di profughi veri, marchiati DOP: bianchi, biondi…con gli occhi azzurri…che saranno i futuri italiani del nord. Gli insegneremo il milanese, il bergamasco, il bresciano… mangeranno l’ossobuco.”

Fratelli di Crozza: Berlusconi: Putin chi? quella persona affabile che predica la pace e sta bombardando l’Ucraina?

Crozza/ Berlusconi ormai fatica a ricordare il suo amico Putin: “ E’ quella persona affabile, per bene, lungimirante che predica la pace e sta bombardando l’Ucraina?”

Monologo Crozza: D'Alema e le armi Colombiane: tu che saresti di sinistra e dovresti esportare cultura, ti occupi di armi e non prendi una lira?

Maurizio Crozza commenta i principali fatti di attualità politica e si sofferma su Massimo D'Alema che nei giorni scorsi ha smentito di aver preso soldi dalla vendita di armi in Colombia: “Oggi D’Alema parla di Armi, Colombia… 80 milioni di euro. Ma come? Tu che, teoricamente, saresti la Sinistra in Colombia dovresti esportare cultura, teatro,libri, mostre, hai fatto per una vita l’intellettuale sprezzante nei confronti di tutti gli altri italiani che dal tuo sguardo sembrava non capissero nulla ora ti occupi di armi e non prendi una lira?!?Allora sei un minxxxne, ma per tradire tutti i tuoi ideali almeno fatti pagare! Nemmeno Renzi è mai arrivato a tanto cioè almeno lui si occupa di utilitarie a noleggio… non di armi letali.

Fratelli di Crozza Razzi: che Putin fosse un bombinaro si capiva a occhio nudo

il grande ritorno di Crozza/Razzi pronto ad analizzare l’attualità politica come solo lui sa fare: “Ma che Putin era uno che ci piaceva tirare le bombe, che era un gran bombinaro, si capiva a occhio. La politica mondiale ha fallito adesso rischiamo l’ecatromba”