Elisabetta Canalis, non solo tv. Svela: "Vorrei studiare da psicologo forense perchè..."

La tv italiana festeggia il ritorno di una delle sue grandi icone: Elisabetta Canalis. La showgirl e conduttrice è al timone di Vite da Copertina su TV8 (dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30). "Mi piacerebbe introdurre una parte più talk e cercherò di farlo", racconta in questa intervista a tutto campo su Affaritaliani.it. E svela: "Quello che sicuramente mi piacerebbe fare e iniziare a studiare – perché non è mai troppo tardi – è lo psicologo forense”. Il motivo? "Capire che peso ha la disabilità mentale nel giudizio di un crimine. E poi studiare tutte le varie malattie o i vari problemi che porta una persona". Eli e le star: una che le è rimasta nel cuore? "Uma Thurman perché penso che sia un’attrice eccezionale e una donna forte e vera".

Le sue serie tv preferite? Dal Capo dei capi a Game of Thrones, a Insatiable e poi...

L'INTERVISTA A ELISABETTA CANALIS

Che impronta darai al tuo Vite da copertina?

“Il format è già strutturato, esiste da sette anni, io pian piano cercherò di dare il mio contributo. Sto entrando in punta di piedi, intanto perché era tanto tempo che non andavo in televisione a fare qualcosa di ‘mio’, dove cioè la mia presenza non è ‘corale’, come ad esempio nell'ultimo programma – Sanremo Young – in cui c’erano diversi giudici. Invece qui sto raccogliendo l’eredità da chi l'ha condotto prima di me (da Alda D'Eusanio, a Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci, sino a Rosanna Cancellieri, ndr) e spero di entrare nei cuori del pubblico che segue Vite da Copertina. Nelle puntate che già abbiamo realizzato mi sono attenuta a quello che era il copione. Mi piacerebbe introdurre una parte più talk e cercherò di farlo: io arrivo dall’intrattenimento e dunque cercheremo di trovare un compromesso tra la mia parte di improvvisazione e quello che è il programma più classico”

Tu racconti le vite delle star…

“Ma anche di bellezza, medicina estetica, posti di vacanza, cinema, serie tv… parliamo un po’ di tutto”

A proposito di serie tv, quali sono quelle che hai amato di più?

“Una che mi è piaciuta moltissimo, la paragono al Padrino, è ‘Il capo dei capi’ con Claudio Gioè. Un capolavoro, prodotto da Pietro Valsecchi, che secondo me forse non ha avuto l’importanza che meritava. Magari perché è stato realizzato tanto tempo fa. Trovo fosse bellissimo. Poi ci sono Suburra, Gomorra, serie stupende. E anhe Game of Thrones che mi ha appassionato sin dalla prima puntata. Ce ne sono alcune molto leggere, con un sense of humor che magari non piace a tutti, come Insatiable (con l’ex di Streghe, Alyssa Milano nel cast, ndr). E’ divertentissima, veramente cinica. E poi, tornando indietro, sono cresciuta con Arnold, Willy il Principe di Bel Air e soprattutto Beverly Hills 90210”

Quando eri bambina, chi erano le tue star da.. ‘Vite da copertina’?

“Sono cresciuta a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90 in cui a casa mia e di mia zia c’erano ‘Novella 2000’, ‘Eva 3000’… ricordo i reali di Monaco, la principessa Diana. Sono cresciuta in mezzo allo copertine e leggevo tutto perché mi divertivo moltissimo”

Ma c’è qualcuna di quelle star che poi hai incontrato e ti sei emozionata?

“Più di una. Sicuramente Angela Jolie e Meryl Streep, ma quella che mi è rimasta veramente nel cuore è Uma Thurman, perché penso che sia un’attrice eccezionale e una donna forte e vera. Questa è l’impressione che mi diede quando ci parlai”

Tra le nuove generazioni di star invece secondo te chi ci ricorderemo tra venti o trent’anni? In una recente intervista ad Affaritaliani.it, ad esempio Max Giusti parlava dei Maneskin. Per te chi potrebbe lasciare il segno?

“I Maneskin non li conosco personalmente, ma penso che siano bravissimi e sono stati in grado di esportare la musica italiana nel mondo. Cosa non facile. Sicuramente Emma è un personaggio capace di cavalcare l’onda dei tempi e diventare sempre più brava: riesce a evolversi e crescere. E Tiziano Ferro, artista vero con dei grossi contenuti e grandissime capacità: ha una personalità molto forte, è consapevole della sua bravura e del suo talento. Questi sono personaggi che sono sicura rimarranno. E poi mi piace molto Elodie, la vedo un po’ come la nostra Rihanna”

Al di là di Vite da Copertina, se dovessi fare prossimamente un programma nuovo a cosa penseresti?

“Arrivando io dagli anni ’90 mi mancano molto i programmi come quelli di Total Request Live di Mtv o il Festivalbar. Oggi so che ce ne sono di simili, però, secondo me prima c’era più attenzione a presentare la musica italiana e straniera, a lanciare i cantanti del momento, a far ballare le piazze. Quello è stato un periodo d’oro… adesso è un po’ cambiato. I classici, canonici programmi musicali - itineranti, con il cantante che performa dal vivo - a me sono sempre piaciuti tantissimo. Uno dei più divertenti che ho fatto è stata l’ultima edizione del Festivalbar nel 2007 e me la ricorderò sempre”

Se tu non fossi diventata Elisabetta Canalis hai mai pensato a cosa avresti fatto nella vita? Il tuo piano B…

“Oggi ti dico che quello che sicuramente mi piacerebbe fare e iniziare a studiare – perché non è mai troppo tardi – è lo psicologo forense”

Come mai?

“Ho sempre pensato, nel momento in cui accadono casi estremamente violenti, omicidi commessi da persone che non sono mentalmente stabili quale sia a livello giuridico la colpa e la pena che debba essere data a una persona del genere. E’ un percorso un po’ duro e mio marito mi scoraggia tantissimo: mi chiede perché io voglia iniziare questo tipo di studio. A me invece piacerebbe molto capire che peso ha la disabilità mentale nel giudizio di un crimine. E poi studiare tutte le varie malattie o i vari problemi che porta una persona. C'è una domanda che viene fatta e che perennemente non trova risposta: uno nasce o diventa criminale? Si può prevenire sui reati e i delitti commessi da alcune persone? E il modo c’è, perché se si desse più peso allo studio delle patologie mentali sicuramente si riconoscerebbero spesso i sintomi da quando uno è piccolo. Però purtroppo non sempre succede”

VITE DA COPERTINA CON ELISABETTA CANALIS SU TV8

