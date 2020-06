Ema Stokholma denuncia: 'Mi hanno filmata sotto la gonna col cellulare'

"Quando mi sono accorta del telefono e l'ho fatto notare mi hanno detto di sorriderci su, che non era grave. Invece lo è, mi sono rotta di queste situazioni". Così su Instagram la nota speaker radiofonica e dj Ema Stokholma, che sulla sua pagina social ha denunciato una molestia avvenuta ieri a Torino durante le prove per il concerto di San Giovanni. In particolare, da una prima ricostruzione sembrerebbe che un tecnico abbia appoggiato per terra lo smartphone, riprendendo così le parti intime della dj. "Si vedeva anche il suo volto che cercava l'inquadratura giusta - aggiunge l'artista su Instagram - per molti anni, nella mia carriera, ho subito cose simili. Da più giovane era più difficile reagire, poi ho imparato quanto fosse importante farlo. Ieri sera ho denunciato subito". Il gesto è stato condannato su Facebook dalla sindaca Chiara Appendino. "Non ci sono parole per descrivere la rabbia e il disgusto davanti a un evento simile. La dj ha denunciato il responsabile, che è stato immediatamente assicurato alla polizia municipale ed è ora indagato. A Ema va tutta la solidarietà mia e della Città di Torino".