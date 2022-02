Emma e Michielin amiche del cuore all'Ariston, poi il post "Sei la mia gioia"

Emma Marrone e Francesca Michielin a Sanremo 2022, dediche, baci e sorrisi

Emma Marrone e Francesca Michielin affrontano la sfida di Sanremo 2022 assieme, l'una al fianco dell'altra. Ma in onda oltre alla performance musicale con l'inedito "Ogni volta è così", è emerso l'affetto smisurato tra le due artiste, colleghe e amiche, fatto di sorrisi, baci, abbracci... che si trascina anche nel backstage, tra post e stories su Instagram.

Michielin in questo 72esimo appuntamento del Festival è stata scelta da Emma come sua direttrice d'orchestra per Ogni volta è così, scritta proprio da Emma con Davide Petrella e Dario Faini. Il significato della canzone ruota ancora una volta intorno all’amore. E, in particolare, a situazioni e comportamenti delle donne che, in quanto tali, vengono giudicati sbagliati.

Ma è proprio la presenza di Michielin sul palco, che raggiunge la collega a fine esibizione, a ritagliarsi un peso importante nel trasmettere il messaggio. Complicità ed effussioni, un abbraccio davanti alle telecamere, poi un post appassionato dal backstage, e una stories su Ig: "Sei la mia gioia". La strettissima amicizia tra le due, non ci sono dubbi, è ancora più forte.

Sanremo 2022, Emma canta "Ogni volta è così"