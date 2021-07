Euro 2020: Zayn Malik insulta l'Italia su Twitter, poi ci si mette anche Fedez

Italia-Inghilterra: Zayn Malik prima della finale di Euro 2020 si lascia andare a un commento negativo sul nostro Paese. Fedez e altri VIP gli rispondono per le rime

La finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è stata seguita da milioni di persone in tutto il mondo e tra questi ci sono anche numerosi VIP di caratatura internazionale. Tra questi c'è anche Zayn Malik, che si è però reso protagonista di uno scivolone su Twitter nei confronti del nostro Paese. Il cantante inglese originario di Bradford ha infatti scritto il seguente messaggio alla vigilia del match: "Perché l'italia è così sporcacciona?".

Il post di Zayn Malik ha ovviamente suscitato la reazione dei suoi fan italiani che non si sono risparmiati nel criticarlo. "Senti, sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori", gli ha risposto la conduttrice Andrea Delogu. Fedez invece ha scelto di pubblicare una foto del figlio Leone in cui sembra alzare la mano per zittire il compagno della top model Gigi Hadid. La risposta del rapper italiano è stata accompagnata da una pioggia di like. In seguito anche Stefania Orlando ha risposto a Zayn Malik con una foto del tricolore.