Coronavirus, Tullio Solenghi: i tedeschi si sentono ancora una razza superiore

Tullio Solenghi in un video messaggio Twitter ha attaccato la Germania sugli eurobond per l'emergenza coronavirus: "Si sentono ancora una razza superiore". E ancora: "Gli ricordo che il paziente uno in Europa è un tedesco".

Tullio Solenghi:



Ci ha fatto sorridere divertire e anche riflettere con ironia.



Siamo arrivati al punto che la UE e soprattutto la Germania dei TEDESCHI hanno fatto perdere la pazienza anche a lui.



Un applauso 👏👏👏👏

🇮🇹 pic.twitter.com/9a138vqEvB — Cielo d'Italia (@nonstoasinistra) March 29, 2020