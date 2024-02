FantaSanremo 2024, quanto vale il twerking sul palco? La lista completa dei bonus-malus

FantaSanremo 2024, la lista completa dei bonus e malus

Sanremo 2024 al via e con esso FantaSanremo, la versione 'canora' del Fantacalcio. Partito qualche anno fa, ogni edizione è cresciuto come numero partecipanti diventando un vero e proprio cult tra gli spettatori del programma Rai. Numeri clamorosi; 1,7 milioni di utenti iscritti e 2,5 milioni di squadre. Le leghe sono passate da 270 mila nel 2023 a 310 mila quest’anno a testimonianza di un trend in continua crescita.

Come funziona il FantaSanremo? Ogni partecipante deve costruire la sua squadra come se fosse l'allenatore. E da lì otterrà un puntaggio a seconda dei bonus e malus che otteranno i cantanti che schiererà.

E sono tantissimi. Qualche esempio: dal bonus Truppi se il concorrente indossa la canottiera (+10) al bonus Elettra in onore della Lamborghini regina del twerking sul palco del Teatro Ariston nel 2020 (anche in quel caso si guadagna 10 punti). O ancora: il bonus Dargen per chi indossa gli occhiali da sole. Penalizzazioni? Possono arrivare con la caduta sulla scalinata (-50) o con un inciampo (meno grave e quindi lì si paga un -20).

E poi...

FantaSanremo 2024, tutti i bonus

Bonus posizioni in classifica

Posizionamento nella classifica finale: da 100 punti per il primo classificato a quattro per il quattordicesimo e 30 per l’ultimo

Premi della critica

Premio della critica Mia Martini: 25 punti

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla: 25 punti

Premio Sergio Bardotti (miglior testo): 25 punti

Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale): 25 punti

Altri premi non citati sopra consegnati sul palco: 10 punti

Bonus ad personam

Sesto sangiovanni: 6 punti

Il Tre terzo: 3 punti

Maninni presentato da Mannino: 5 punti

Fiorella presentata da Fiorello: 5 punti

Gazzelle inseguito da una gazzella dei carabinieri⁶¯⁹: 10 punti

Mr.Rain si esibisce con l’ombrello (se aperto il bonus diventa malus): 10 punti

The Kolors si esibiscono in collegamento da Ibiza: 20 punti

Nek ritrova Laura tra il pubblico: 1 punti

Bonus Amarcord

Bonus Dargen: indossa occhiali da sole: 5 punti

Bonus Ariete: indossa un cappello: 5 punti

Bonus Truppi: indossa una canottiera: 10 punti

Bonus Emma: indossa una corona o una tiara: 10 punti

Bonus Berti: outfit raffigurante capesante: 10 punti

Bonus Elettra: twerking: 10 punti

Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico: 20 puntiBonus Morandi: scopa sul palco: 18 punti

Bonus Rosa: bacia una persona del pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica): 10 punti

Bonus Achille: “sdraiato a terra come i Doors”: 10 punti

Bonus Rkomi: scapezzolata (il vedononvedo non conta⁴): 10 punti

Bonus Måneskin: scape✖✖olata (il vedononvedo non conta⁵): 10 punti

Bonus serali

Artista presentato da co-conduttore: 5 punti

Artista presentato da ospite: 10 punti

Artista presentato da ospite internazionale: 15 punti

Primo artista "presentatore" di serata: 5 punti

Ultimo artista "presentatore" di serata: 5 punti

Dirige l'orchestra il Maestro Enrico Melozzi⁶: 20 punti

Dirige l'orchestra il Maestro Beppe Vessicchio⁶: 25 punti

Suona uno strumento⁶ (nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi): 10 punti

Ombelico in bella vista (con il piercing raddoppia): 5 punti

Scalzo/a: 5 punti

Ballerini: 10 punti

Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini): 15 punti

Scende in platea: 15 punti

Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti: 10 punti

Mic drop: 20 punti

Slickback: 25 punti

Spaccata: 25 punti

Stage diving: 30 punti

Maracaibo: trenino del pubblico: 30 punti

Sfazzolettata di gruppo del pubblico: 20 punti

Invasione di palco non programmata: 30 punti

Parolacce⁷¯⁸: 10 punti

Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione⁷¯⁸: 10 punti

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra⁷¯⁸: 10 punti

Parole di ringraziamento post-esibizione: 5 punti

Standing ovation del pubblico dell'Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato): 20 punti

Standing ovation dell'orchestra: 30 punti

Ultimo artista a esibirsi (ogni serata, esclusi eventuali spareggi e bis): 10 punti

Bonus Premium

Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra⁶¯⁹: 20 punti

Outfit piumato: 10 punti

Si esibisce al cantar del gallo: primo artista a esibirsi: 10 punti

Alza la cresta: esibizione o parte di essa sulla scalinata dell’Ariston¹²: 10 punti

Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore: 10 punti

Parentesi giocosa: batti 5 al co-conduttore: 10 punti

Parentesi sentimentale: commozione (se con evidente lacrimazione il bonus raddoppia): 5 punti

Vince la serata delle cover: 25 punti

Dedica la canzone a un familiare, amico o partner⁷¯⁸: 10 punti

Scende la scalinata mano nella mano con un ospite: 10 punti

L'artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara⁶¯⁹: 20 punti

Outfit total black: 10 punti

Pantaloni a zampa: 15 punti

Giacca di tuta in stile acetato: 20 punti

Si esibisce dopo mezzanotte¹⁰: 5 punti

Si esibisce dopo l'una: 10 punti

Artista che rimane più a lungo sul palco¹¹: 10 punti

Bonus solidale

Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra: 10 punti

Bonus settimanali

Indossa o mostra la sciarpa "FantaSanremo" nello studio Rai Radio2 in diretta sul canale 202⁶¯⁹: 10 punti

Diretta social con @fantasanremo⁶¯⁹: 10 punti

Palpatina o toccatina portafortuna alla statua di Mike Bongiorno⁶¯⁹: 10 punti

Disegna i baffi su un proprio manifesto (ad esempio quello del tour) per le vie di Sanremo⁶¯⁹: 10 punti

Selfie o foto con le luminarie di Sanremo omaggio a Toto Cotugno⁶¯⁹: 10 punti

FantaSanremo 2024 tutti i malus

Posizionamento nella classifica finale: dal sedicesimo a ventinovesimo posto

Il presentatore¹³ sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione¹⁴: -15 punti

Il presentatore¹³ sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione¹⁴: -10 punti

Il presentatore¹³ sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione¹⁴: -5 punti

Artista "presentatore" sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione¹⁵: -15 punti

Artista "presentatore" sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione¹⁵: -10 punti

Artista "presentatore" sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione¹⁵: -5 punti

Non scende la scalinata¹² dell’Ariston¹⁶ (pre-esibizione): -5 punti

Inciampo sulla scalinata¹² (pre-esibizione): -20 punti

Caduta sulla scalinata¹² (pre-esibizione): -50 punti

Dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo: -10 punti

Si siede sulle scale o a terra (non vale se si siede per sdraiarsi): -5 punti

All'artista cade accidentalmente il microfono o l'asta del microfono: -10 punti

Problemi tecnici che causano l’interruzione del brano: -20 punti

Inciampo o caduta durante l'esibizione: -20 punti

Caduta o spostamento vistoso della dentiera: -25 punti

Caduta del parrucchino o spostamento del riporto: -25 punti

Litiga con il pubblico: -25 punti

Fischi di disapprovazione del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili: -30 punti

Discorso e/o battute di carattere discriminatorio: -30 punti

Prende a calci le rose sul palco (se Gianni Morandi scopa sul palco in diretta il malus viene annullato): -60 punti

Bestemmia in diretta: -66,6 punti

Canzone e/o artista squalificati: -100 punti