Felicissima sera: anticipazioni e ospiti seconda puntata con Pio e Amedeo

Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata di Felicissima sera. Il duo ha debuttato venerdì scorso conquistando 4 milioni di telespettatori e totalizzando il 20%di share. Una partenza niente male per i due comici che hanno organizzato una serata all'insegna della leggerezza, del divertimento e della musica. Un concentrato di ilarità, battute pungenti e risate spezzate da momenti estremamente emozionanti. Pio e Amedeo hanno in serbo per i telespettatori una nuova super puntata. Ecco gli ospiti della seconda puntata di Felicissima sera, in onda stasera alle 21:45 su Canale 5.

Pio e Amedeo, Felicissima sera seconda puntata: ospiti e anticipazioni

Stasera, venerdì 23 aprile 2021, Pio e Amedeo tornano ad intrattenere il pubblico italiano con nuovi ospiti. Il duo comico sarà raggiunto sul palco di Felicissima sera da Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Francesco Pannofino, Aleandro Baldi, Francesco Totti e tanti altri.

Le anticipazioni di Felicissima sera rivelano che la seconda puntata sarà ricca di improvvisazione, battute cattivelle, balletti, canzoni neomelodiche. Ci sarà anche un dj d’ecezione, Tommaso Paradiso. È previsto inoltre un video omaggio all’Italia unita.

L'appuntamento con la seconda puntata di Pio e Amedeo è per stasera alle 21:45 su Canale 5.