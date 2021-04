Felicissima Sera ospiti, orario, quante puntate: Pio e Amedeo partono stasera

Felicissima Sera, quando inizia il programma di Pio e Amedeo: ospiti, orario, quante puntate

Dopo il grandissimo successo di “Emigratis”, l’incursione al Festival di Sanremo e le esilaranti ospitate ad “Amici di Maria De Filippi”, Pio e Amedeo tornano in tv con un nuovo divertentissimo programma, “Felicissima Sera”. Lo show andrà in onda per la prima volta stasera, venerdì 16 aprile 2021, alle 21:45 su Canale 5. Sono previste tre puntate.

Il duo comico si lancerà in una nuova avventura dando vita ad un format che regalerà ai telespettatori momenti di irriverente comicità e musica live. Pio e Amedeo sbarcheranno su Canale 5 con un atteggiamento disincantato sul mondo, pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

Il nome dello show deriva dalla canzone ‘Zappatore’ di Mario Merola ed è stato suggerito dal titolare di un ristorante di Foggia in un momento goliardico, come raccontato dai due comici.

Felicissima sera, gli ospiti di Pio e Amedeo: anticipazioni prima puntata

E' grande l'attesa per il debutto dello show di Pio e Amedeo, che nella prima serata avrà ospiti d’eccezione. Le Anticipazioni di Felicissima sera rivelano che accanto al duo comico saliranno sul palco Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

“Una gioia grandissima è la presenza del pubblico in studio. Ed è una gioia condivisa con tutti gli artisti che abbiamo invitato. Riusciremo forse ad averli senza mascherina, con tutti i protocolli di sicurezza del caso, i tamponi e il plexiglas. Per noi era importante che ci fosse qualcuno da guardare in viso, con il sorriso: è un segnale di rinascita per lo spettacolo”. Così Pio e Amedeo in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Felicissima sera diretta tv e streaming, dove rivedere le puntate: la replica

Felicissima Sera andrà in onda in prima serata su Canale 5. Il programma di Pio e Amedeo sarà visibile Su Mediaset Play Infinity tramite sito, app, smart tv. Sarà possibile seguire le puntate in diretta oppure vederle in un momento successivo. La replica è disponibile sugli stessi canali online. I profili Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L’hashtag ufficiale del programma è #FelicissimaSera.