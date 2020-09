Filming Italy Best Movie Awarda Venezia 77: da Pedro Alonso a Vanessa Incontrada, quante star

L’appuntamento con il Filming Italy Best Movie Award, il riconoscimento che premia il Cinema italiano unito nelle varie categorie che si è svolto con il supporto del Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, quest’anno in particolare, ha portato un impulso di energia vitale che mancava da un po’ di tempo tra i protagonisti del grande schermo. “Finalmente ci rivediamo”. Questa è la frase ripetuta come un mantra da quasi tutti i talent presenti alla cerimonia di premiazione che si è svolta lo scorso 6 settembre presso la maestosa sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior di Venezia. I consueti appuntamenti del cinema italiano, infatti, come il premio David di Donatello e i Nastri d’argento, a causa della pandemia, quest’anno si sono svolti attraverso collegamenti televisivi esterni o attraverso collegamenti in streaming on line.

Il grande sforzo per la realizzazione di questa edizione il Filming Italy Best Movie Award, ideato e diretto da Tiziana Rocca che si tiene sempre durante la Mostra del Cinema di Venezia e realizzato in collaborazione con Vito Sinopoli editore di Best Movie e Presidente Onorario del Premio è stato gratificato dalla grande partecipazione ed entusiasmo con cui i numerosi protagonisti del cinema italiano e internazionale hanno risposto presente e vissuto la cerimonia di premiazione. Con un’organizzazione sanitaria molto attenta, tra distanziamento, mascherine e test sierologi, compiuti anche 72 ore prima per gli ospiti che provenivano da Spagna e Francia, si è potuto bypassare questo empasse realizzando un evento con la presenza dei grandi nomi del cinema italiano internazionale protagonisti di questa stagione cinematografica e degli ospiti istituzionali. Tutti i premiati presenti hanno, infatti, più volte sottolineato l’importanza di ritrovarsi: “Non vedevamo i nostri colleghi da tanti mesi ed è importante anche il solo confronto dal vivo per ricominciare a renderci conto che ci siamo e non siamo fermi”.

Il Filming Italy Best movie Award,oggi è un appuntamento di settore sempre più riconosciuto non solo dagli addetti ai lavori che sta crescendo negli anni come visibilità e considerazione. Una sorta di Golden Globe made in Italy con le dovute proporzioni. Si tratta, infatti, di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ai migliori talent e che ha come proprio presupposto quello di premiare il cinema italiano nella sua interezza, senza distinzioni di categoriema anche nelle sua espressione più nazional popolare votato dalla giuria di espertie, appunto, direttamente dal pubblico.Il Filming Italy Best movie Awards,inoltre, come missionsostiene la lotta contro la violenza sulle donne, ed è dedicato a tutte le donne che lavorano nell'industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa. Insomma, punta ai contenuti e all’essere punto d’incontro non solo per gli attori e i registi ma anche per il coinvolgimento della componente istituzionale, industriale e della filiera cinematografica.

Ambasciatrice del premio di questa edizione è stata l’attrice Rocío Muñoz Morales che ha presentato per l’occasione un progettoispirato e dedicato alla ripartenza dell’Italia e delle produzioni cinematografiche.

La cerimonia di premiazione ha fatto registrare più ospiti dello scorso anno con uno dei red carpet più affollati tra gli eventi realizzati all’interno della 77 esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, distanziamento permettendo. Alla serata, hanno presenziato il Direttore Artistico della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia Alberto Barbera, che ha consegnato il Filming Italy Best Movie International Award a Pedro Alonso, star della serie TV internazionale “La casa di carta”, Lambert Wilson ha ricevuto il Filming Italy Best Movie International Achievement Award e Matt Dillon il Filming Italy Best Movie International Award, Maggie Civantos ha ricevuto il Filming Italy Best Movie International TV Series Awardper la serie tv “Vis a Vis”.

A Monica Guerritore è stato consegnato Il Premio alla carriera e per essersi distinta nel mondo dell'audiovisivo e delle serie TV il Premio a Vanessa Incontrada.

Presente il Presidente della RAI Marcello Foa, il quale ha premiato la regista Ginevra Elkann come Miglior regista esordiente per il film “Magari”. Il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del MIBACT Nicola Borrelli, ha premiato Alessandro Siani per il suo “Il giorno più bello del mondo” come Miglior commedia dell’anno. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha consegnato il premioBest Music Short Film Award, in collaborazione con ANICA, a Qin Guojun in rappresentanza del corto “Honghe Afar”, diretto da Zhao Jia e prodotto da Yu Rongguang. Presenti Roberto Stabile, responsabile delle relazioni internazionaliResponsabile Relazioni Internazionali di ANICA e Coordinatore Desks Audiovisivi di ICE-Agenzia, Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Distributori di ANICA, e Mario Lorini di ANEC come rappresentanti della filiera del Cinema.

Ma veniamo alla consegna degli altririconoscimenti: Tiziana Rocca Direttore Generale Filming Italy Award e Vito Sinopoli, editore di Best Movie e Presidente onorario del Premio, hanno premiato tutti gli artisti di questa edizione: a Claudia Gerini il premio come Miglior attrice menzione specialeper il docufilm “Illuminate”, Francesca Archibugi come Miglior regia per il film “Vivere”, Pierfrancesco Favino Miglior Attore Protagonista in un Film Drammatico con “Hammamet”;Claudio Santamaria Miglior Attore Protagonista in un Film Drammatico con “Tutto il mio folleamore”; Antonello Sarno Miglior Regia Docufilm con “Il cinema è una cosa meravigliosa” splendido omaggio al regista Carlo Vanzina; Francesco di Leva Miglior Film con "Il sindaco del rione Sanità"; Ricky Memphis Miglior Attore Protagonista Commedia con "Un figlio di nome Erasmus", Alessandro Preziosi Miglior Attore Protagonista di una Serie Tv con "Non mentire"; Lunetta SavinoMiglior Attrice Protagonista in un Film Drammatico con "Rosa"; a Giuseppe Tornatoreil Filming Italy Best Movie Award "Maestri del cinema italiano". Antonello Sarno è stato premiato per la Miglior Regia Docufilm con “Il cinema è una cosa meravigliosa” splendido omaggio al regista Carlo Vanzina. Barbara Bobulova ha ricevuto il premioDonna del cinema italiano per la Tragicommedia “Anfitrione”, Alessio Boni Miglior attore protagonista Sezione Docu-drama con “Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del coraggi, Ficarra e Picone hanno ricevuto il premio Miglior film commedia con “Il primo Natale”

A Linda Caridi il premio comeMiglior Giovane talento, ad Angela Finocchiaro attrice più votata dei lettori, ha ricevuto il premio Donne del Cinema Italiano, Salvatore Esposito Filming Italy Best Movie Award International Tv series con “Fargo” e i Fratelli D’Innocenzo Miglior sceneggiatura originale con “Favolacce”; Matilde Gioli Miglior Attrice Protagonista In Una Serie Tv con “Doc - Nelle tue mani”; Massimo Popolizio Miglior Attore Non Protagonista con “Il primo Natale”.

Ad Andrea GorettiAmministratore delegato di Eagle Pictures Il Filming Italy Best Movie Industry Award of the year. Giuseppe Battiston, attore più votato dei lettori, ha ricevuto il premio Miglior attore protagonista menzione speciale, come Claudio Bisio sempre Miglior attore protagonista menzione speciale.

Infine, gli artisti internazionali Adam Sandler e Edgar Ramirez collegati in streaming hanno ricevuto il Filming Italy Best Movie International Award.