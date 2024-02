Francesco Totti e Noemi Bocchi presto genitori? Spunta un pancino sospetto

Noemi Bocchi incinta? Il pancino sospetto sul red carpet a Roma con Francesco Totti

Il red carpet della première del docufilm dedicato a Marcello Lippi, "Adesso vinco io", a Roma, ha visto brillare la neo-coppia (non più tanto neo) più discussa dell'ultimo anno: Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi. Mentre gli occhi erano puntati sui numerosi vip presenti alla presentazione, alcuni non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio alquanto sospettoso nell'abbigliamento di Noemi.

Come riporta Notizie.it, la domanda che brucia sulle labbra di molti è: "Noemi Bocchi è incinta?". In effetti, il pantalone nero largo e a vita alta (diverso dai soliti outfit aderenti della Bocchi) sembrava curiosamente concepito per nascondere un piccolo "segreto". Mentre alcuni attribuiscono questo dettaglio a una semplice scelta di abbigliamento casual e comoda, giustificata dal fatto che l'evento non richiedeva chissà che abiti da sera, altri sono convinti che dietro questo look ci sia l'intenzione di nascondere una possibile dolce attesa per la coppia.

D'altronde Francesco Totti non ha mai nascosto l'intenzione di ampliare la famiglia. Tuttavia, fino a quando non arriverà una conferma ufficiale, il mistero aleggia intorno alla possibile gravidanza di Noemi Bocchi. Che sia solo una voce di corridoio o un annuncio imminente, inevitabile chiedersi cosa potrebbe pensare l'ex-moglie Ilary Blasi. Starà già preparando la prossima stagione di "Unica"?