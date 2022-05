Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, altro che crisi c’è aria di nozze

Gigi Buffon e Ilaria D'amico, nessuna crisi: nozze all'orizzonte

Tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si parlava di crisi, ma le foto ritraggono i due felici insieme. La coppia è stata paparazzata a Forte dei Marmi, dove l’ex calciatore della Juventus possiede uno stabilimento balneare.

L’idea della crisi nasce dalle mancate nozze ma, secondo quanto riporta la rivista diretta da Riccardo Signoretti, i due non avrebbero accantonato l’idea. Insieme dal 2014, Buffon e la D’Amico hanno un figlio, Leopoldo Mattia, nato nel 2016. I fan della coppia attendono il matrimonio per il 2023. Non resta che aspettare la proposta di Buffon all’ex volto Sky.

