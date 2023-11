Giorgia co-conduttrice a Sanremo 2024: carriera e vita privata della cantante

Giorgia sarà co-conduttrice nella seconda serata di Sanremo 2024: la carriera della cantante e l'amore con Alex Baroni

Come confermato ieri da Amadeus al Tg1, Giorgia sar tra le co-conduttrici di Sanremo 2024 insieme a Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Alla cantante spetterà la seconda serata del Festival mentre ad affiancare Amadeus nell'ultima ci sarà Fiorello.

Giorgia nasce a Roma il 26 aprile 1971 ed è figlia del musicista Giulio Todrani. Mentre si diploma al liceo linguistico lavora nella registrazione di jingle pubblicitari. Nel 1993 vince Sanremo Giovani con il brano "Nasceremo" ma il vero successo arriva nel 1994 con "E poi", coi cui vince il Festival nella sezione "Nuove Proposte". Da quel momento pubblica 11 album, di cui 6 dal vivo, un album di cover e 2 raccolta. E' stata poi 21 volte in tour. Tra i suoi brani più famosi citiamo Come saprei (1995), Di sole e d'azzurro (2001), Gocce di memoria (2003), Tu mi porti su (2011) e Come neve con Marco Mengoni (2018). Nel 2023 ha partecipato a Sanremo con il brano "Parole dette male" nella categoria big piazzandosi al sesto posto.

Giorgia è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, scomparso nel 2002 per un incidente stradale. A lui è dedicata la canzone "Marzo". Nel 2004 diventa la compagna di Emanuel Lo (Emanuele Lo Iacono), il ballerino e professore di Amici di Maria De Filippi con 8 anni più di lei. I due si sono conosciuti durante una tournèe della cantante. Emanuel ha scritto per Giorgia i brani "Dove Sei" e "Sembra Impossibile". Nel 2010 nasce il loro primo figlio, Samuel.

"Avevo paura: non credevo che potesse andare. - ha dichiarato Giorgia in merito alla differenza d'età con Emanuele in una intervista a La Repubblica - La vita ti smentisce. Non avrei mai pensato che saremmo durati vent’anni. Era un ragazzino ma io ero più immatura di lui a gestire le emozioni. In amore non ci ho mai capito niente, venivo da un sentimento idealizzato. L’amore invece s’impara. Dici 'ti amo' e non finisce lì: più migliori come persona e meglio ami. È irrazionale ma la vita ti modella".