Gli Usa pazzi di Annalisa, vinta la Global Force ai Billboard Women in Music

Annalisa: "La musica pop ha la magia di diffondere messaggi con parole semplici"

Per Annalisa il 2024 è davvero un anno d'oro, non solo in Italia ma anche all'estero. Dopo aver ricevuto il premio come Global Force ai Billboard Women in Music Awards, che ogni anno riconosce le principali artiste che hanno lasciato il segno nella musica internazionale, si lascia andare all'emozione, affermando: "Lasciate che vi racconti chi sono in poche parole, attraverso tre delle mie ultime canzoni”. "È un onore per me - continua - condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno dei motivi per cui anch'io sono un'artista".

"La musica pop ha la magia di diffondere messaggi con parole semplici e un ritmo che fa ballare l'anima. Avere la possibilità di essere qui a nome del mio paese e condividere questi messaggi è per me la vittoria più luminosa. Grazie alla mia gente e alla mia squadra" .

Dopo i successi di 'Bellissima' e 'Mon Amour', Annalisa ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo con il brano 'Sinceramente' arrivando terza, divenendo un vero e proprio fenomeno cult.