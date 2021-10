Gomorra 5, bagno di sangue e potere alle donne. Con la moglie di "O Maestrale"

Gomorra 5, bagno di sangue e potere alle donne. Esce il 19 novembre

La quinta ed ultima stagione di Gomorra sta per arrivare. L'atto finale è stato presentato ieri al Festival di Cannes e si preannuncia ancora una volta ricca di colpi di scena. Uscirà su Sky e Now Tv il 19 novembre e - si legge sul Messaggero - promette di chiudere la saga con un livello di violenza fisica e verbale in linea con le aspettative. Tema della stagione, già evidente nei primi due episodi mostrati in anteprima in Costa Azzurra, è la fiducia: «Fidatì e' mè» è appunto la frase che ricorre più spesso nella prima puntata, pronunciata almeno quattro volte e senza mai lasciar presagire nulla di buono.

Fiducia tradita, malriposta o proclamata, ma sempre nei confronti di un unico signore, - prosegue il Messaggero - quel Gennaro Savastano, interpretato dal 35enne Salvatore Esposito, diventato ormai l'uomo che avrebbe voluto suo padre, ovvero un boss disposto a tutto pur di non perdere il potere. Uscita di scena al termine della stagione precedente, la tosta Patrizia è rimpiazzata qui per carisma e battute a effetto («Quel che s'ha da fa se fa») da Donna Luciana, la moglie di O Maestrale, interpretata dall'ottima Tania Garribba, già candidata ai David per il ruolo di vestale ne Il primo re di Matteo Rovere.