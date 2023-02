Grammy, dall'amarezza Maneskin a Beyoncé record, notte show agli Oscar Usa

Grammy, Beyoncé nella storia: è la più vincente di sempre

Niente trionfo americano per i Måneskin, battuti nella categoria “emergenti”, dove avevano ricevuto la nomination, ennesimo riconoscimento per la band rock romana. Ma è stata ugualmente una notte da record per gli Oscar americani della musica, fatta di prime volte. Beyoncé è diventata l’artista che ha vinto più Grammy nella storia. Kim Petras la prima donna transgender a vincere un premio. L’ex One Direction, il cantante inglese Harry Styles ha vinto il premio per l’”album dell’anno” con “Harry’s House”. Gli oscar della musica non tradiscono mai ed è stato così anche stavolta, nello straordinario scenario della Crypto arena, la casa a Los Angeles delle squadre di basket dei Lakers e Clippers.

Stavolta a fare la storia sono state le persone, e non i vestiti, seppure il più sobrio era il completo d’oro a petto nudo di Dwayne Johnson, salito sul palco per annunciare la vittoria per la ‘performance pop da solista’ di Adele con la canzone “Easy on me". In questa serata, in corsa con nove nomination, la cantante aveva già staccato Quincy Joenes, che era al secondo posto con lei con 28 Grammy. Adesso, con il quarto premio, è entrata nella storia. Il presentatore della serata, Trevor Noah, l’ha definita ‘The Goat’, l’acronimo che sta per “Greatest of All Time”, la migliore di tutti i tempi. "E’ un fatto - ha detto - è ufficialmente un fatto".