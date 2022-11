Hong-hu Ada, canta la "Road of Light" che "risolve e ci porta alla felicità"

Hong-hu Ada, è arrivato "Road of Light"

Hong-hu Ada, la cantautrice e attrice italo-giapponese, con all’attivo 8 singoli e 21 film tra l’Italia e l’America presenta il suo nuovo singolo ‘Road of Light’ (ADA Music Italy/Warner Music Italy) in radio da venerdì 18 novembre e su tutte le piattaforme digitali. Disponibile anche il video, realizzato da Borotalco.tv con la regia di Simone Mastronardi.

Hong-hu Ada, il significato di Road of Light

La canzone ‘Road of Light’ - spiega HONG-HU ADA - pone il suo sguardo sulla vita di ognuno di noi, sulla quotidianità, e in questo osservare, comprende che aldilà delle difficoltà che ci accompagnano ogni giorno, c’è sempre una strada di luce, nascosta dai problemi e dalle avversità. Non ci accorgiamo di essa, ma se provassimo a cancellare i brutti ricordi del passato, ad allontanarci da situazioni che ci fanno male, ad evitare la superficialità altrui e la nostra stessa, e provando a rinascere un po’, ecco proprio lì si trova quella "strada di luce" che risolve e ci porta alla felicità, alla realizzazione e al successo personale. “Tutti abbiamo una strada, un modo per rendere felice e serena la nostra vita.”



Chi è Hong-hu Ada

L’artista, soprano lirico, si è formata alla University of Florida in canto Gospel, (black gospel) e pop rock, suona il pianoforte ed il koto e ha studiato recitazione all’Actor Studios di New York. Cresciuta negli USA ed attualmente residente tra Londra e l’Italia, oltre alla carriera di cantante, ha all’attivo 21 film come attrice. Molti suoi film sono internazionali quali Mary e GO Go Tales di Abel Ferrara, l’Era Glaciale 4 e 5, dal 2012 ad oggi, di cui è la tigre Shira protagonista e l’interprete di tutta la colonna sonora, 007 James Bond Spectre. Ha inoltre lavorato con grandi registi come Pupi Avati nel “Il figlio più piccolo” e il “Papà di Giovanna”, nel fantasy “the Key and the Answer”, nel western Shuna The legend. E poi ancora coprotagonista in Squadra Antimafia 8 - il ritorno del boss su canale 5 per 10 puntate, dove interpreta Sarah, agente dei Servizi Segreti SSI. Hong-Hu Ada ama gli animali, cucinare è la sua passione e colleziona candele profumate.