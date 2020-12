I soliti Ignoti, concorrenti vip lo snobbano: 500 euro sono pochi

La produzione de I soliti Ignoti fatica a trovare vip disposti a partecipare al programma per 500 euro lordi

I soliti Ignoti, programma di Rai 1 condotto da Amadeus, è uno dei prodotti di punta della televisione pubblica con circa 5 milioni di spettatori a sera ma pare abbia difficoltà a trovare concorrenti vip. Lo scopo del gioco è quello di scoprire tramite alcuni indizi l'identità degli ospiti misteriosi e tra loro spesso ci sono anche personaggi popolari. Stando a quanto riporta Libero, che ha ripreso la notizia di Dagospia, la produzione de I soliti ignoti non riesce più a trovare volti famosi per partecipare al programma. Il problema sarebbe nel compenso da 500 euro lordi ritenuto troppo basso.

“I soliti ignoti non è esattamente un programma di fisica quantistica né, oseremmo dire, faticoso: chi va lì non deve cantare, ballare, correre, giocare, recitare, indovinare risposte. Se sei infatti una identità misteriosa vip, - accusa su Libero - tutto quello che devi fare è stare in piedi su un cubo, immobile, senza sorridere. Sì, certo, c’è la difficoltà di non tradire le proprie emozioni ma è sufficiente aver giocato un paio di volte, da piccoli, a “Chi ride per primo perde,” per riuscire nell’impresa. Se invece sei il concorrente, devi cercare di indovinare chi è chi. Anche in questo caso non serve alcun tipo di preparazione culturale”.