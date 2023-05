"Il corriere mi ha svegliata alle 9:30", bufera social su Micol Incorvaia

Micol Incorvaia: "Difficile riprendere i ritmi dopo il Gf Vip" e il fidanzato Edoardo Tavassi la prende in giro sui social

Micol Incorvaia, concorrente dell’ultima edizione del Grande fratello Vip fa fatica a tornare alla normalità dopo tanti mesi chiusa nella casa più spiata d’Italia. Del resto le ore piccole a cui era abituata tra uno scherzo e una chiacchiera in giardino a notte fonda, ora impediscono di tornare a una vita “normale” e agli impegni di una quotidianità ordinaria. La sorella di Clizia Incorvaia non perde tempo sui propri canali social per sottolineare quanto sia difficile “rientrare nei ranghi” e il fidanzato Edoardo Tavassi, prende la palla al balzo per prendersi gioco di lei pubblicamente.

Pochi giorni prima, infatti, Micolaveva raccontato: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30”. E continuava: “Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”. Da lì hanno preso il via polemiche e malcontento tra gli utenti del web, che hanno fatto notare come la maggior parte “dei comuni mortali” sia già sveglio da un po’ alle 9:30 del mattino.

Fiorello prende di mira la sorella di Clizia Incorvaia: "Ah perchè lei è Vip..."