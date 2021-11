Il Gladiatore 2: Ridley Scott ha completato la scrittura della sceneggiatura

Ridley Scott: "Ho completato la sceneggiatura del Gladiatore 2"

Dopo Il sucesso del 2000 e tornato il Gladiatore. Lo ha dichiarato Ridley Scott a margine della promozione di “House of Gucci”. La sceneggiatura sarebbe già pronta, ma prima il regista sarà impegnato con Kitbag, la storia di Napoleone che uscirá nel 2023, quindi c'è da aspettarsi che non vedremo l'uscita del film del Gladiatore che probabilmente non vedremo il film non prima del 2025.

“Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa... e avrò la mia vendetta... in questa vita o nell’altra”.

Questa è una delle celebri frasi del film il Gladiatore Interpretato dall' attore premio Oscar Russell Crowe.

Ebbene in molti erano convinti che quel film, forte di un successo quasi inarrivabile, mai avrebbe visto l’arrivo di un sequel in grado di accogliere un’eredità talmente pesante, una convinzione che a quanto pare è stata smentita prontamente, infatti dopo i rumor in merito un secondo film, è arrivata la conferma che ora si è tradotta nella sceneggiatura completa del film.

Generalmente questo tipo di operazioni non vanno a buon fine, è risaputo che i sequel di grandi capolavori non hanno mai lo stesso impatto dei primi capitoli, quando però davanti abbiamo mostri sacri come Ridley Scott tutto è lecito, anche credere che il secondo capitolo sarà degno del primo.

In realtà non c’è mai stato troppo riserbo in merito, esso è stato approvato già nel lontano 2018, solo che le iniziative si sono smosse recentemente, con Ridley Scott che ha dichiarato apertamente che la sceneggiatura è pronta e che grazie al lascito del primo film, sia stato facile capire la direzione da seguire e dove puntare per imbastire il sequel.

Stando alle dichiarazioni emerse nel tempo, il secondo capitolo sarà ambientato circa 25-30 anni dopo e sarà dedicato a Lucius, figlio di Lucilla, con anche una piccola comparsa di Russel Crowe, sebbene sappiamo tutti il destino che attende Massimo.