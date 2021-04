Il Signore degli anelli, serie TV: budget stellare, ecco quando arriverà

Il Signore degli anelli, serie TV: ecco tutti i dettagli su trama, cast e data di uscita della produzione evento di Amazon

Amazon ha deciso di fare le cose in grande per la sua nuova serie TV dedicata a Il Signore degli Anelli. Dopo un primo stop dovuto alla pandemia da Coronavirus, la produzione ha ripreso a girare in Nuova Zelanda e nel frattempo emergono incredibili dettagli sul budget fissato dal colosso dell'e-commerce per la serie TV. Si parla di cifre esorbitanti e che potrebbero rendere Il Signore degli Anelli lo show televisivo più costoso della storia.

Amazon avrebbe stanziato per Il Signore degli Anelli serie TV ben 650 milioni di dollari neozelandesi, pari a 465 milioni di dollari americani e circa 390 milioni di euro, solo per la prima stagione. Fino ad oggi il primato di serie TV più costosa di sempre è spettato a The Crown, con un budget di 130 milioni di dollari a stagione. Al secondo posto Il Trono di Spade, con un costo di 10 milioni di dollari a episodio (73 milioni in totale). Per quanto riguarda Il Signore degli Anelli serie TV nel costo è compresa non solo la produzione ma anche circa 250 milioni di diritti per l'opera fantasy di J.R.R Tolkien.

Il Signore degli anelli, serie TV: cast

Amazon ha già sveltato buona parte del cast e della produzione che parteciperà a Il Signore degli Anelli serie TV. Gli showrunner sono J.D. Payne e Patrick McKay, assistiti da una squadra di sceneggiatori che comprende Bryan Cogman (Il Trono di Spade). La regia dei primi 2 episodi è stata affidata al regista spagnolo J.A Bayona (Jurassic World). Per quanto riguarda gli attori, invece, ecco i membri del cast ufficializzati:

Robert Aramayo (giovane Ned Stark ne Il Trono di Spade)

Joseph Mawle (Benjen Stark ne Il Trono di Spade)

Ismael Cruz Córdova (The good wife e primo episodio di The Mandalorian)

Charlie Vickers (seconda stagione dei Medici nel ruolo di Guglielmo Pazzi)

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Owain Arthur

Nazanin Boniadi (Iron Man 1 e in Zoolander 2)

Tom Budge

Morfydd Clark (interpreterà Galadriel)

Tyro Emuh

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Daniel Weyman

Il Signore degli anelli, serie TV uscita

Il Signore degli Anelli serie TV dovrebbe comporsi di almeno 5 stagioni ma non sono da escludere eventuali spin off. La prima stagione sarà di 8 episodi. Nella sinossi ufficiale si conferma che la storia è ambientata migliaia di anni prima delle vicende raccontate ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli. Confermata la presenza di personaggi già conosciuti (Gandalf?) e di altri del tutto inediti. Tra i luoghi in cui si svolge la serie TV ci sarà anche Numenor, il mitico regno degli uomini da cui discende la stirpe di Aragorn.

Il Signore degli anelli serie TV potrebbe arrivare in streaming su Amazon Prime nel 2021.

Il Signore degli anelli, serie TV trailer

Al momento non è stato rilasciato un trailer ufficiale de Il Signore degli anelli serie TV ma su Facebook è stato pubblicato un interessante filmato che svela alcuni dettagli dietro le quinte: