"In Onda" nella bufera: Concita De Gregorio contro David Parenzo e share flop

La nuova edizione di “In Onda”, con la coppia Concita De Gregorio-David Parenzo per la prima volta alla conduzione, non è partita nel migliore dei modi. Gli ascolti del programma che d’estate prende il posto di “Otto e mezzo” su La 7 non decollano: lo share è fermo al 2,67%.

Oltre a questo, non passa giorno senza una polemica. L’ultima riguarda la stoccata che Concita De Gregorio, che ha sostituito Luca Telese, ha riservato al co-conduttore David Parenzo, che con Antonio Bassolino in studio ha rievocato PCI e DC usando parole ironiche: “Un partito del Novecento, dove c’erano statuto, congressi. Tutti che fumavano, le mozioni, Cossutta, Ingrao…”.

Concita De Gregorio, già direttrice de “L’Unità”, ha prima sbuffato e poi ha bacchettato il vivace collega con un secco: “Porta rispetto e lascia parlare il Sindaco”.

Siamo solo alla prima settimana della nuova versione de “In Onda”, ma è già la seconda stoccata di De Gregorio, che aveva già sferzato Parenzo sottolineando come il programma fosse “tutto nuovo”, tranne che nella persona del co-conduttore.

A simpatizzare con Parenzo è Selvaggia Lucarelli, molto critica nei confronti dello stile di De Gregorio. Dopo averne stigmatizzato un’intervista un po’ moscia con Matteo Salvini ("Ha incalzato Salvini più Giletti della De Gregorio"), questa mattina ha parlato della necessità di “provare empatia per Parenzo, che dopo Cruciani anziché una medaglia al valore gli è toccata “pure Concita”. Che, secondo Lucarelli, ha una “flemma alla Palombelli”.

