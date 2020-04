J'accuse di Povia: riscrive 'Bella Ciao'. "L'invasore è ancora qui". VIDEO

“Ho rivisitato Bella ciao”, dice Povia nell'incipit del video. “Farà arrabbiare qualcuno ma.. è la verità, perciò la dovreste diffondere a macchia d'olio. Buon 25 aprile fanciulli e fanciulle (e buona festa di S.Marco)”, ha scritto sui social.

Il cantante ha rivisitato il celebre brano denunciando la condizione in cui si trova l'Italia.

ECCO IL TESTO

“Questa mattina, mi son svegliato, Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao ciao ciao”, attacca Povia. “L’americano ci ha liberato e ha cacciato l’invasor. Passano gli anni, e poi i decenni, Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao ciao ciao... Si parla ancora di quel ventennio, e non ti accorgi del blackout. E non lo vedi che l'invasore è ancora qui, è ancora qui, è ancora qui qui qui... un nuovo Hitler, giacca e cravatta, che ti bacchetta da Bruxelles. È sostenuto da ogni governo che dice che, dice che, dice che che che... non c’è più guerra da settant’anni, però c’è sempre povertà. Chiudono aziende, ci son suicidi, Italia addio, Italia addio, Italia addio addio addio... Disoccupati, sottopagati, costretti a dir sempre di sì. Crollano i ponti, anche le strade, Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao ciao ciao... e quei paesi terremotati son sempre lì che aspettano... La sanità, l'infrastruttura, Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao ciao ciao... Non si può fare, non si può dire, perché l'Europa dice nein. E si ha paura, e non si investe, nel made in, made in, made in Italy... E compri fuori roba scadente perché ti costa la metà. Oh, italiano... ti rendi conto... Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao ciao ciao... che quel regime che tanto odi non è finito, è ancora qua... è nelle tasse, nelle riforme, nei vincoli, bla bla bla... E piano piano, con il sorriso, ti toglierà la libertà...”.

