Johnny Depp, tra lui e Amber Heard spunta la bella avvocatessa Camilla Vasquez

Processo hollywoodiano: tra Johnny Depp e Amber Heard spunta l'avvocatessa Camilla Vasquez

Al processo più mediatico dell'anno, e forse del decennio, c'è una nuova star. Oltre a Johnny Depp e alla ex moglie Amber Heard, si sta ritagliando un ruolo da coprotagonista anche Camilla Vasquez, bella avvocatessa dell'attore americano che diverse voci ora vorrebbero come nuova fiamma. Camilla, racconta il Corriere della Sera, "ha più volte messo nell’angolo Heard, facendola cadere in contraddizione e minando la pietra angolare del processo, cioè la fiducia della giuria nelle sue accuse. Vasquez con tono freddamente clinico ha passato giorni di contro-interrogatorio seminando dubbi sulla credibilità dell’attrice, e accusandola di essersi inventata non soltanto i racconti delle percosse ma anche di aver falsificato le fotografie usate come prova". E ora i social le attribuiscono una relazione con Depp in base alla foto del loro abbraccio in aula, lei interrogata fuori dall’aula non ha risposto.

E intanto parla anche la ex di Johnny Depp, sostenendo che era geloso, ossessionato dal controllo e spesso ubriaco, e una volta ha lanciato una bottiglia di vino nella sua camera d'albergo a Las Vegas. Al processo mediatico dell'anno negli Usa, quello conseguente alla causa per diffamazione intentata da Depp contro la ex moglie Amber Heard, va in scena la testimonianza dell'attrice Ellen Barkin, 68 anni, che sostiene di aver avuto una breve "relazione sessuale" con Depp negli anni Novanta. La testimonianza di Barkin è stata videoregistrata nel novembre 2019 e mostrata ai sette giurati del Fairfax County Circuit Court della Virginia.

La giuria ha anche ascoltato la testimonianza dell'ex agente di Depp, del suo ex manager d'affari e dell'agente della 36enne Heard, che ha accusato Depp di abusi domestici. Barkin ha raccontato che durante i diversi mesi in cui sono stati insieme, Depp era spesso ubriaco ed era estremamente geloso. "Era ubriaco per la maggior parte del tempo", ha detto. "Era un bevitore di vino rosso. E' solo un uomo geloso, che controlla ... 'Dove stai andando? Con chi vai? Cosa hai fatto ieri sera?'", ha detto.

"Un graffio sulla mia schiena una volta lo fece arrabbiare molto, perche' sosteneva che fosse la prova che facevo sesso con una persona diversa da lui". Barkin ha poi raccontato di un incidente durante le riprese del film del 1998 'Paura e delirio a Las Vegas'. "Depp lanciò una bottiglia di vino nella stanza, la camera d'albergo a Las Vegas", ha detto. "Non so perche' ha lanciato la bottiglia", ha detto Barkin, anche se ha ricordato che Depp potrebbe aver litigato con gli amici o con il suo assistente. Depp ha intentato una causa contro Heard per un contributo apparso sul Washington Post nel dicembre 2018 in cui parlava di una "persona famosa responsabile di abusi domestici".

Heard, che ha avuto un ruolo da protagonista in 'Aquaman', non ha nominato Depp nel testo, ma lui l'ha citata in giudizio per aver insinuato le accuse e le chiede 50 milioni di dollari di danni. L'attrice, nata in Texas, ha risposto chiedendo 100 milioni di dollari e sostenendo di aver subito "violenze fisiche e abusi dilaganti". Durante i suoi quattro giorni sul banco dei testimoni, il 58enne Depp ha negato di aver mai colpito Heard o qualsiasi altra donna, sostenendo che fosse invece la moglie ad avere frequenti atteggiamenti violenti.

