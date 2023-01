Karin Ann nelle nostre Tv le bandiere arcobaleno

Il coraggio della giovane cantante cecoslovacca Karin Ann che lo scorso anno ha espresso il suo sostegno alla comunità LGBTQ+ e alle minoranze durante la sua esibizione in diretta alla televisione di stato polacca TVP2, ha innescato una valanga di passi simili in Polonia. La famosa ex Spice Girl Melanie C ha annullato il suo concerto di Capodanno in Polonia a causa della dura repressione della comunità LGBTQ+ da parte del paese.

Le sue controparti americane, i Black Eyed Peas, si sono esibite a Capodanno, ma indossavano bracciali arcobaleno come parte dei loro costumi. In entrambi i casi, tutti i media polacchi hanno ricordato che la prima artista che ha deciso di fare qualcosa di simile è stata Karin Ann.

“Sono passi importanti per la pace, l'uguaglianza e l'armonia nell'Est Europa", afferma Karin Ann, cantante slovacca pronta a lanciare il suo nuovo singolo, idolo della Generazione Z nell'Est Europa, promotrice dei diritti umani e LGBTQ+, scelta da Spotify per il campagna internazionale Equal Global come testimonial LGBTQ+ e Human Rights e per le sue canzoni contro i regimi reazionari. “Quello che sta accadendo in Polonia è inquietante. Ecco perché sono felice che altri si siano uniti alla mia voce, insieme abbiamo la possibilità di cambiare le cose", conclude Karin.

In anteprima mondiale, il 27 gennaio, Karin Ann presenta l'emozionante pop-ballad "for a moment", insieme a un nuovo visualiser video.

Servizio realizzato da Nick Zonna