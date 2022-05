Khaby Lame, da TikTok a Cannes: l’influencer giurato al Festival

Khaby Lame, non solo tiktoker: sarà nella giuria del Festival di Cannes

Il tiktoker più seguito al mondo è pronto a fare il suo ingresso al Festival di Cannes. Khaby Lame non sarà un semplice ospite, ma avrà il suo posto nella giuria della kermesse. Un traguardo per l’influencer ventiduenne. Quale categoria valuterà?

Per la 75esima edizione il Festival di Cannes si rinnova e sceglie di fondere il mondo del cinema a quello dei social network eleggendo come partner dell’evento proprio TikTok. Così nasce la categoria #TikTokShortFilm, una sezione in cui possono competere le nuove forme di narrazione dal carattere digitale. Qui Khaby Lame gioca un ruolo fondamentale: sarà compito suo valutare una categoria di cui è il campione indiscusso.

