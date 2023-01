"L'ultima notte di Amore": a febbraio il nuovo film di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino inaugura, con la sua recitazione il 2023, con l'uscita del film "L'ultima notte di Amore"

Sale l'attesa per la prima uscita cinematografica del 2023 del film di Pierfrancesco Favino "L'ultima notte di Amore", dove interpreta la parte del protagonista Franco Amore. L'attore è affiancato nella recitazione da Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva.

La pellicola è la prima coproduzione italiana realizzata da Universal, Vision, e Focus Features e ha fatto il suo debutto in anteprima, a sorpresa, in occasione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento. Il thriller poliziesco è stato scritto e diretto da Andrea Di Stefano e non manca quel tocco italiano del filone cui parla lo stesso Favino: "Se Godzilla arrivasse a Roma nessuno si aspetterebbe di vederlo combattere da uno come me. Abbiamo voluto fare un film che stesse dentro alla tradizione italiana del poliziesco come sapevamo fare una volta, che avesse un appeal internazionale proprio perché aveva una dimensione in qualche modo italiana. Vorrei che vedendo questo film le persone si immedesimassero in me, che non dicessero 'Non potrei mai essere così', ma mi vedessero come il carabiniere che gli controlla il passaporto in aeroporto, come uno qualunque".





La pellicola arriverà sul grande schermo il 23 febbraio 2023 e molte scene sono state ambientate e girate in gran parte tra Milano e dintorni. Il film è girato interamente su pellicola, riducendo al massimo l’uso degli effetti visivi ed evitando del tutto l’uso del green screen, il film mostrerà oltre 50 minuti di scene in autostrada. Per la realizzazione di queste ultime, che saranno una parte decisamente corposa dell'intero girato, sono stati coinvolti sul set 100 autisti professionisti impegnati per ben cinque settimane di riprese.

La sinossi ufficiale del film "L’ultima notte di Amore"

La notte prima del suo pensionamento il tenente Franco Amore, interpretato da Pierfrancesco Favino, è chiamato a indagare su una scena del crimine dove il suo migliore amico e compagno di lunga data Dino è stato ucciso durante una rapina di diamanti. Si scoprirà presto che Franco Amore è stato molto più coinvolto nella rapina di diamanti, di questo si sospettava e di come l'amore di sua moglie Viviana lo aiuterà a sopravvivere alla notte.