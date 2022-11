La direttrice del Tg1 Monica Maggioni ha partecipato a "Miss Italia", a rivelarlo è la patron della kermesse Patrizia Mirigliani

La direttrice del Tg1, Monica Maggioni ha partecipato a "Miss Italia". A darne notizia è stata Patrizia Mirigliani, la patron della kermessse, che lo ha rivelato dopo lo stop da parte della Rai di mandare in onda la finale dello storico concorso di bellezza.

Infatti la rete nazionale avrebbe deciso di non mandare in onda la finale del concorso perché lo ritiene un programma anti storico. Precisamente era stato proposto alla Rai di mandare in onda la fase finale del concorso, all’interno del programma "I Fatti Vostri" su Rai2 senza pesare di fatto sui costi di gestione.

Così, Patrizia Mirigliani ha spiegato all'interno di un comunicato all'Adnkronos, che il progetto di vedere la finale del concorso di bellezza durante le feste natalizie è saltato in sostanza per ipocrisia. Per la Rai non può essere trasmessa la kermesse perché non in linea con i valori della tv di Stato eppure, ha sottolineato la Mirigliani, che la bellezza è cultura e che partecipanti al suo concorso di bellezza oggi hanno spazio in Rai non solo come soubrette o attrici ma anche nel mondo politico e nel giornalismo.



Non solo Monica Maggioni: tutte le giornaliste che hanno partecipato a Miss Italia