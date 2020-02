“La passione non si è mai spenta”: Loredana Lecciso parla di Al Bano

Parola d’ordine: feeling. Quella passione, tra la Lecciso e Al Bano, non si è mai spenta. Loredana, bella più che mai, torna a parlane dalla d’Urso (a Domenica Live).

“Sono serena, ho sempre tifato per Al Bano e continuerò a tifare per lui. Avverto l'esigenza di nutrirmi di lui, del suo buon senso, delle sue energie positive, del suo carattere e della sua voglia di vivere. Sono felice di condividere la mia vita con lui”, dice la Lecciso. Il gossip diventa rovente.

S’infiamma ancora una volta a Cellino (quartier generale di Al Bano). Loredana per l’ennesima volta manda segnali distensivi alla Power (ex moglie di Carrisi). E tutto, adesso, potrebbe avere il lieto fine: magari un incontro tra le due donne? La Lecciso ci prova. Ma il suo invito, che ha il sapore dell’appello, sembra inascoltato da parte della Power. Almeno per ora.