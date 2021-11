Lady Gaga, fiori ricevuti da Fazio? Buttati per terra, ecco perché. VIDEO

Lady Gaga, Fazio le regala dei fiori ma lei li butta: ecco perché

Fabio Fazio ha donato dei fiori a Lady Gaga, ospite di Che tempo che fa domenica 14 novembre. E che fine ha fatto quel bel mazzo di boccioli bianchi? Buttato per terra. Ma per quale motivo? Il video sta facendo il giro del web e le ipotesi sono diverse: ricostruiamo quindi i fatti.

Fabio Fazio ha ospitato Lady Gaga a Che tempo fa nella puntata di domenica (collezionando ascolti record, ne abbiamo parlato qui): la diva ha infatti passato il weekend in Italia per promuovere il film House of Gucci, di cui è la protagonista insieme ad Adam Driver, e che è stato presentato in anteprima a Milano (Affari era presente, guarda qui i video).





Insomma, gli appuntamenti per la diva erano molti, ma anche le soddisfazioni, visto che ovunque si è recata ha ricevuto bagni di folla e applausi scroscianti dai suoi fan. Uno dei motivi di questa calorosa accoglienza sono state le parole di sostegno alla comunità Lgbtq+ italiana, pronunciate in diretta da Fabio Fazio, con cui ha parlato anche di vaccini e Giornata della gentilezza.





Al termine dell’incontro, tra gli applausi del pubblico, il conduttore ha omaggiato la pop star con un bellissimo mazzo di fiori bianchi. Alcuni video successivi, però, hanno mostrato che cosa ne è stato di quei fiori: Lady Gaga, infatti, tornata in albergo, li ha lanciati per terra. Schiaffo a Fazio? Umiliazione per la Rai? Gesto di disapprovazione? Nulla di tutto ciò.





Dalle immagini si vede chiaramente che la cantante ringrazia i fan presenti mandando baci e saluti e poi, come ultimo gesto d’omaggio prima di entrare in hotel, lancia i fiori nella loro direzione, come segno di gratitudine, quasi a dire “condivido questa gioia con voi che vi meritate i fiori quanto me”. Insomma, messe a tacere le malelingue, godiamoci l’ammirazione di una diva internazionale come Lady Gaga per la sua “amata Italia”.