Laura Pausini si è sposata con Marco Carta: tutte le immagini delle nozze

Laura Pausini, matrimonio in gran segreto: la cantante rivela di aver detto sì solo in seguito su Instagram

Dopo più di 10 anni insieme Laura Pausini è finalmente convolata a nozze con Marco Carta. L'annuncio è arrivato dalla cantante su Instagram con una foto in abita bianco. “Abbiamo detto sì”, è il commento allo scatto proposto in varie lingue. In serata è poi è arrivato un secondo post con la dedica: "Che la tua promessa sia la mia, in salute e malattia c’è già tutto che vuoi davanti a noi".

In realtà della cerimonia si sa poco o nulla. Nelle pubblicazioni di nozze della Pausini pubblicate al Comune di Castel Bolognese, dove lei risiede, e a Roma, dove invece risiede il Carta, si mostrava una sposa in vestito di pizzo bianco e con un bouquet di fiori sarebbe stata preceduta all'arrivo all'altare dalla mamma abbracciata al padre. Poi veniva mostrato un primo piano sulle mani degli sposi, che hanno scelto delle fedi molto semplici e scure. Sul cartellino dell'hotel si leggeva "Do not disturb" accompagnato al classico simbolo del cuore trafitto da un freccia.